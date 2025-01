Brusque inicia venda de ingressos para o jogo contra a Chapecoense

Os ingressos para Brusque x Chapecoense, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, estão disponíveis para comprar de forma online. As vendas físicas começam no sábado, 18. A partida está marcada às 19h30 de quarta-feira, 22, no estádio Augusto Bauer.

É possível comprar pelo site Ingresso de Vantagens desde a tarde desta quinta-feira, 16. As vendas online terminam quatro horas antes da partida.

Os pontos de venda antecipada são a loja Bruscão Mania e a secretaria do Brusque. No Augusto Bauer, ingressos estarão disponíveis apenas no dia do jogo, a partir das 13h. Para a torcida da Chapecoense, os ingressos estão à venda no site.

O sócio-torcedor tem acesso garantido a todos os jogos do quadricolor em casa. É necessário abrir o aplicativo exclusivo do sócio e utilizar o QRCode para entrar no estádio.

Crianças até 12 anos pagam meia-entrada nos setores de cadeira, arquibancada coberta e visitante, e não pagam ingresso no setor descoberto mandante. Adolescentes a partir dos 13 anos têm direito à meia entrada em todos os setores.

Não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de times que não sejam o Brusque nos setores da torcida mandante.

Secretaria do Brusque

Sala no interior da Arena Brusque, ao lado do pavilhão da Fenarreco

Rodovia deputado Gentil Batisti Archer, Centro 2

– Segunda-feira, 20: das 8h15 às 12h e das 13h30 às 18h

– Terça-feira, 21: das 8h15 às 12h e das 13h30 às 18h

– Quarta-feira, 22: das 8h15 às 12h

Bruscão Mania

Em frente ao estádio Augusto Bauer

Avenida Lauro Muller, 13, Centro 2

– Sábado, 18: das 9h às 12

– Segunda-Feira, 20: das 9h às 12h e das 13h às 18h

– Terça-feira, 21: das 9h às 12h e das 13h às 18h

– Quarta-feira, 22: das 9h às 12h

Estádio Augusto Bauer

Avenida Lauro Muller, 49 – Centro

– Quarta-feira, 22: das 13h até a hora do jogo

Preços

Cadeiras: R$ 60 (R$ 30 meia-entrada)

Arquibancada coberta (atrás do gol): R$ 40 (R$ 20 meia-entrada)

Arquibancada descoberta (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)

Visitante (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)

