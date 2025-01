As intensas chuvas que se instalaram sobre Brusque desde a madrugada desta quinta-feira, 16, estão provocando volumes consideráveis em diferentes bairros do município.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

De acordo com o monitoramento realizado em parceria com a rede Groh Estações, o bairro Limeira Alta acumulou, até o início da tarde, impressionantes 138,4 mm, uma marca significativa registrada em poucas horas.

Em outras áreas do município, os acumulados pluviométricos, observados até por volta de 15h, também são expressivos, variando entre 57 a 115 mm.

*Assista ao vídeo >>

As chuvas no Alto Vale

Ao ampliar o monitoramento para outras cidades da região, em especial no Alto Vale do Itajaí-Mirim, a situação é de absoluta normalidade em relação aos volumes de chuva.

Para os moradores de Brusque que acompanham com preocupação o nível do rio Itajaí-Mirim e a possibilidade de enchente, os dados, pois, trazem alívio.

Nas cabeceiras do rio, os acumulados registrados entre a madrugada e o meio da tarde foram irrisórios, oscilando entre 1 e 2 mm, ou seja, praticamente inexistentes.

Em Presidente Nereu, outro município que contribui significativamente para o fluxo do rio Itajaí-Mirim, os volumes também se mostram baixos.

Dessa forma, reforça-se o cenário de tranquilidade em relação ao risco de cheias em Brusque.

Vale destacar que esses dados se referem a medições parciais, realizadas até por volta das 15h.

Apesar das condições climáticas adversas em Brusque, com pontos de alagamento em algumas áreas, a situação no Alto Vale permanece estável, sem indícios de chuvas significativas que pudessem comprometer o nível do rio.

Chuvas em números

Confira abaixo os volumes parciais de chuva registrados nesta quinta-feira, tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados apresentados reforçam a grande discrepância entre os números expressivos observados em Brusque e os acumulados praticamente insignificantes em municípios como Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Os índices completos estão destacados nos campos em azul na tabela a seguir.

Previsão após anúncios

O Blog do Ciro Groh faz uma pausa nas informações para apresentar a você os patrocinadores que apoiam e acreditam neste trabalho.

Conheça cada patrocinador nos banners abaixo e entre em contato, clicando neles para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Clique e confira as fotos espetaculares então registradas em Botuverá

2. Brusque sendo apresentada diante de uma seleção única de imagens; clique e confira

Previsão de mais chuvas

De acordo com a previsão do tempo, atualizada pelo meteorologista Piter Scheuer, as chuvas em Brusque e região devem persistir de forma mais constante na sexta-feira, 17.

No entanto, o fim de semana reserva uma mudança no padrão climático, com expectativa de aquecimento significativo, observa o meteorologista.

As temperaturas podem superar os 33°C em alguns pontos, e as precipitações deverão ocorrer de forma isolada, na forma de pancadas típicas de verão, entre sábado, 18, e segunda-feira, 21.

Nesse período vindouro, há também o risco de trovoadas severas em determinadas áreas, complementa Scheuer.

Quinta-feira chuvosa em fotos

Para encerrar, apresentamos uma galeria de imagens que retrata a condição climática observada nesta quinta-feira em Brusque.

As fotos ilustram tanto a intensidade das chuvas no município, quanto a situação de normalidade no rio Itajaí-Mirim, reforçando o contraste entre as condições locais e o cenário tranquilo no Alto Vale.

Acompanhe os detalhes na seleção de imagens exposta a seguir.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK