O Brusque anunciou oficialmente na manhã desta segunda-feira, 20, que será mandante no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, durante o Campeonato Catarinense de 2024. O acordo foi firmado com a prefeitura e com a Fundação Municipal de Esportes da cidade vizinha, mas para que o estádio seja aprovado, são necessárias uma série de melhorias e adaptações.

Conforme relata o presidente Danilo Rezini, o Brusque fica responsável por realizar melhorias em duas áreas principais: nos contêineres destinados a setores de camarote e cabines de imprensa; e no gramado. O campo de jogo tem recebido jogos de diversas competições amadoras ao longo do ano e está com desgastes mais severos.

Portanto, o Brusque precisará realizar a manutenção do gramado, que será tratado por uma empresa contratada. Ainda não estão levantados os custos individuais e totais dos trabalhos a que o clube se propôs. A cobrança do aluguel é baseada na Unidade Fiscal do Município (UFM): R$ 392,99 por hora de utilização do estádio das 07h às 19h. Das 19h às 07, o preço por hora é R$ 589,49.

Rezini explica que, por parte da Prefeitura de Balneário Camboriú, o principal trabalho é uma revitalização dos vestiários.

“É uma parceria. Nós precisamos jogar lá, é importante para o Brusque. E, conforme o prefeito Fabrício Oliveira, é extremamente importante para a cidade de Balneário Camboriú ter jogos do Campeonato Catarinense novamente”, comenta.

O Campeonato Catarinense tem início previsto em 20 de janeiro. Se o Estádio das Nações for aprovado pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) após as adaptações, o Brusque fará de seis a nove jogos no local, a depender de seu desempenho na competição.

O estádio

O Estádio Eduardo Zeferino Tiago, mais conhecido como Estádio das Nações, é municipal e foi inaugurado em 1997. Recentemente, passou por revitalização para que o Camboriú jogasse partidas do Campeonato Catarinense de 2022. Em 23 de fevereiro daquele ano, pela oitava rodada, o estádio foi reinaugurado com vitória do Cambura por 2 a 1 sobre o Marcílio Dias.

Em junho de 2023, durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, a CBF vetou o local para a realização de jogos da competição, exigindo melhorias. O Camboriú, mandante costumeiro do Estádio das Nações, passou a realizar seus jogos no Dr. Hercílio Luz, o Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Como a equipe foi rebaixada para a Série B estadual, o Brusque deverá ser o único clube mandante em Balneário Camboriú.

Atualização em 20/11/2023 às 17h40: acréscimo de detalhes do custo de aluguel do Estádio das Nações.

