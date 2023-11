Caixa deverá disponibilizar saque calamidade para moradores de Brusque afetados pela enchente

O prefeito de Brusque, André Vechi, disse em uma live realizada no jornal O Município nesta segunda-feira, 20, que moradores de Brusque poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.

A liberação, decorrente da enchente que atingiu a cidade, ainda não tem data para acontecer. Quando estiver disponível, deverá ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo do FGTS. Terão direito ao saque os moradores das áreas afetadas em Brusque identificados pela Defesa Civil.

“O fato de termos declarado calamidade pública permite que pessoas que foram prejudicadas possam fazer o saque. Vale lembrar que isso só valerá para pessoas que de fato enfrentaram problemas. Se faltou pouco para a água atingir a residência, mas não atingiu, a pessoa não tem o direito. As normas são estabelecidas pelo governo federal”.

Para quem tiver interesse em solicitar a ajuda e ainda não possui o aplicativo baixado no celular, é possível fazer o download gratuito dele nas plataformas digitais. Ele é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS.

O valor máximo para retirada, se for igual ao das últimas vezes, é de R$ 6.220. Mais informações sobre regras e disponibilidade do saque ainda serão divulgadas.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: