Brusque tenta recuperar centro de treinamento a tempo da reapresentação do elenco

O Brusque tenta reabilitar o Centro de Treinamento (CT) Rolf Erbe a tempo da reapresentação do elenco profissional, em 4 de dezembro. O local foi alagado por conta da enchente de sexta-feira, 17, e está sem nenhuma condição de uso.

Uma equipe trabalha no local para fazer a limpeza. O salão onde são feitas reuniões e coletivas de imprensa ficou coberto de lama. Os dois campos ficaram totalmente debaixo d’água. O custo dos reparos necessários ainda não foi totalmente levantado.

“Tem que ser feito todo um trabalho de recuperação. No gramado há um lodo por cima. Tem que tirar este lodo com maquinário e depois, com caminhões-pipa, fazer um enxágue para limpar e ficar uma grama viva novamente. Estamos trabalhando”, explica o presidente Danilo Rezini.

A expectativa do dirigente é que, dentro de 15 dias, o CT esteja novamente apto a receber as atividades. Caso os trabalhos de recuperação não estejam concluídos até a reapresentação da equipe para a pré-temporada de 2024, a prioridade é tentar utilizar o campo do Olaria, em Guabiruba, nos primeiros dias. O local tem tradição de receber não apenas alguns treinos do Brusque, como também de alguns dos adversários do quadricolor.

“Esperamos que corra tudo bem e que possamos dar início à pré-temporada de 2024 com tudo mais ou menos dentro do que é esperado, com as condições possíveis para fazermos um bom trabalho”, completa Rezini.

