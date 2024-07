Brusque obtém ponto contra o Botafogo-SP e chega a seis empates consecutivos

O Brusque empatou em 2 a 2 com o Botafogo-SP na noite deste domingo, 21, no estádio Santa Cruz, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e chegou ao sexto empate consecutivo. Alex Sandro e João Costa marcaram para o Pantera, e Mateus Pivô e Cristovam balançaram as redes pelo Marreco. A equipe brusquense soma nove empates na competição.

Esta sequência de seis empates é um novo recorde na história do clube.

Gol cedo

O Botafogo-SP começou dominando o jogo, enquanto o Brusque mal se aproximava da área adversária. Aos sete minutos, o placar foi aberto. Após cobrança de escanteio, a bola foi cabeceada no travessão. Alex Sandro aproveitou o rebote e completou para o gol, mas não comemorou. O ex-atacante do Brusque, artilheiro do Catarinense na campanha do título de 2022, viveu momentos difíceis na Série B daquele mesmo ano.

Poucas chances

A partida esfriou logo após o gol, e o Brusque foi, enfim, ter um ataque e uma finalização aos 14 minutos. Paulinho Moccelin cruzou da direita e Olávio cabeceou no travessão. Aos 15, Rodolfo Potiguar juntou uma sobra de fora da área e soltou a bomba, que passou perto, por cima do gol.

Alex Sandro voltou a causar perigo aos 33 minutos. Recebeu livre cruzamento rasteiro, limpou a jogada de Madison e encheu o pé, mas a bola subiu demais.

Mais ataques

Na parte final do primeiro tempo, o Brusque começou a se aproximar mais do gol. Jhemerson alçou na área. Madison poderia tentar finalizar após receber o passe de cabeça, mas resolveu escorar a bola para Olávio. O camisa 9 tentou novo cabeceio, mas a bola passou por cima, aos 42 minutos. Aos 44, Jhemerson recebeu a bola na entrada da área e emendou um bonito voleio, mas a bola bateu do lado de fora da rede.

Aos 44, o Brusque ficou no quase, novamente com a participação de Jhemerson. Jhemerson chutou rasteiro de fora da área e Michael se esticou para defender a bola rasteira. Após cruzamento dentro da área, a bola sobrou com Ianson, que chutou como pôde. A bola bateu no travessão, o lance seguiu e Wallace se chocou feio com um Schappo, que precisou ser substituído.

Susto

O Brusque começou a segunda etapa partindo para cima. Paulinho Moccelin desarmou Alexandre Jesus na linha de fundo e Diego Mathias cruzou de primeira para Olávio. O camisa 9 dividiu no alto com Michael e a bola saiu em tiro de meta.

Aos oito minutos, o Botafogo-SP atacou bem pela esquerda e Alex Sandro caiu na disputa com Mateus Pivô, num lance de possível pênalti. O abafa do Pantera terminou com falta para o Brusque em sua área. O VAR revisou o lance com Alex Sandro e Mateus Pivô por alguns instantes, mas acabou mandando o jogo seguir.

Empate

Na sequência, o Brusque conseguiu seu gol. Diego Mathias cruzou com categoria e Mateus Pivô correu na segunda trave para completar e deixar tudo igual: 1 a 1.

O Brusque ainda teve um pênalti a reclamar aos 14 minutos. Após bela jogada pela esquerda, Rodolfo Potiguar colocou Cristovam dentro da área, em velocidade. Ele caiu com a carga de João Costa. A arbitragem não marcou nada e apenas parou para um atendimento rápido ao jogador.

Atrás de novo

Com a partida em aberto e as duas equipes trocando ataques, o Botafogo-SP desempatou num golpe de sorte, aos 25 minutos. João Costa chutou de fora da área, a bola desviou em Jhemerson e encobriu Matheus Nogueira. Os jogadores do Brusque cercaram o árbitro Luciano da Silva Miranda Filho, parecendo pedir uma falta anterior ao lance. Pelas imagens, era possível ver Ianson falando algo como “estava com o apito na boca”.

Pela empatite

Para não interromper a longa sequência de empates, o Brusque ainda marcou um bonito gol, aos 42 minutos. Diego Mathias recuperou a bola que saía pela esquerda, na defesa brusquense. Wallace recebeu e passou para Ianson, que abriu na direita.

Mateus Pivô dominou arrancando pelo lado e Diego Tavares tomou a bola e avançou à linha de fundo para cruzar. A bola foi afastada, mas Cristovam emendou um bonito voleio. A bola ainda desviou de leve na marcação e matou o goleiro Michael. Golaço.

Cristovam foi o 12º jogador diferente a marcar um gol pelo quadricolor na Série B. O Brusque tem 13 gols, sendo 12 de jogadores da equipe e um gol contra.

Os instantes finais da partida tiveram as equipes tentando arrancar a vitória, mas sem criar grande perigo.

Próximo jogo

Sem Éverton Alemão e Wallace, suspensos, o Brusque recebe o Paysandu às 21h30 desta quarta-feira, 24, na Ressacada, em Florianópolis. Dentinho e Serrato voltam de suspensão. O Botafogo-SP visita o Ceará às 21h30 de quinta-feira, 25, no Castelão.

Botafogo-SP 2×2 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

16ª rodada

Domingo, 21 de julho de 2024

Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

Botafogo-SP: Michael; Matheus Costa (Patrick Brey), Fábio Sanches, Bernardo Schappo (Ericson), Jean Victor; João Costa, Alexandre Jesus; Douglas Baggio, Gustavo Bochecha (Fillipe Soutto), Emerson Negueba; Alex Sandro (Toró).

Técnico: Paulo Gomes

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão (Diego Tavares), Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar (Osman), Jhemerson, Madison (Cristovam), Diego Mathias; Olávio (Ronei) e Paulinho Moccelin.

Técnico: Luizinho Vieira

Gol: Alex Sandro e João Costa; Mateus Pivô e Cristovam

Cartão amarelo: Alexandre Jesus; Éverton Alemão, Diego Mathias, Cristovam.

Arbitragem (CE): Luciano da Silva Miranda Filho, auxiliado por Anderson da Silva Rodrigues e Eleutério Felipe Marques Júnior.

Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG), auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG)

