SC inclui efeitos de mudanças climáticas na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Mudanças climáticas 1

Uma iniciativa que, até onde se sabe, ainda é inédita no país, os efeitos das mudanças climáticas foram inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de SC, aprovada na Assembleia Legislativa nesta semana. Isso quer dizer que o Governo do Estado precisará prever essas ações durante a elaboração e a execução do seu orçamento. A oportuna proposição foi do deputado Marcos José de Abreu – Marquito (Psol).

Mudanças climáticas 2

Razões não faltam. Em outubro e novembro de 2023, SC foi gravemente afetada por índices pluviométricos muito acima da média histórica para o período. Em um intervalo de 60 dias, 209 municípios foram atingidos pelas chuvas, o que ocasionou a decretação de situação de emergência em 195 e estado de calamidade pública em 14.

Mudanças climáticas 3

A propósito, a partir de 2025, as escolas brasileiras deverão passar a trabalhar em sala de aula os temas mudanças do clima e proteção da biodiversidade. A diretriz é estabelecida pela lei 14.926, sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União de anteontem.

Cobertura vacinal

Acerca de nota sobre o assunto, ontem, aqui, a Secretaria de Estado da Saúde esclarece que a cobertura vacinal contra a poliomielite em SC neste ano, para crianças menores de 1 ano de idade, alcançou até agora 71,59% desse público-alvo. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde de 95% para esta vacina é para todo o ano de 2024 e neste, , entre 27 de maio e 14 de junho, foi realizada a Campanha de Vacinação, com cobertura 43,43% não tendo, portanto, relação com a cobertura geral do ano. Melhor assim.

Desinformação

No Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, realizado esta semana em Florianópolis, foram enfocadas várias iniciativas com foco no pleito municipal deste ano, como treinamento de juízes, o estabelecimento da figura do juiz de garantias (magistrado encarregado de garantir os direitos individuais de pessoas investigadas e a legalidade do processo) e – uma novidade – a criação de um comitê de desinformação, cujo funcionamento ainda está para ser definido. Terá muito trabalho, tudo indica.

Sociedade

Observador atento da cena social de Criciúma – que continua sendo, disparadamente, detentora do título oficioso de capital catarinense das vaidades – nota que quase todos os trocentos colunistas sociais e influencers da cidade agora evitam a todo custo escrever ou falar a palavra “milionário” quando referindo-se aos exibidos novos ricos e emergentes locais. Ficou manjada demais porque há uns poucos que realmente são, e muitos que se acham que são. Atendendo seu pedido, querem adjetivações menos ostentosas, como “magnata” ou “caixa-alta”.

Boas notícias

O governador Jorginho Mello exala felicidade como a de um passarinho solto nos últimos dias. Tudo por conta das retumbantes noticiais positivas de SC, como o desempenho de seu PIB e a mais baixa taxa de desemprego. E para coroar a semana, saiu o Anuário da Segurança de 2023, com mais dados sobre a posição privilegiada do Estado em relação aos demais 26, como a taxa de 8,9 mortes por homicídio a cada grupo de 100 mil habitantes, a segunda mais baixa, só atrás de São Paulo, com 7,8.

Homofobia

O colunista Lauro Jardim, de “O Globo”, publicou nota sobre preconceituosa postagem em rede social, de Jair Renan Bolsonaro, o “04”, anteontem, de apoio ao governador Jorginho Mello, que até agora está calado acerca. O pré-candidato a vereador pelo PL em Balneário Camboriú, escreveu: “Santa Catarina segue sendo o Estado mais seguro do Brasil. Meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa…”. Mensagem que é indiretamente endereçada ao governador do Rio Grande do Sul, Estado “vizinho” de SC, Eduardo Leite, que se assumiu publicamente ser homossexual, há três anos.

Entrega adiada

Foram 12 anos de atraso! Longos e intermináveis 12 anos! O que custa esperar uma semana a mais? Quem ficou sabendo que a entrega do Contorno Viário da Grande Florianópolis, inicialmente marcada para 2 de agosto, foi adiada para uma semana depois, dia 9, fez os questionamentos, lógico, e muitos não gostaram. Mas o que impede a concessionária de acabar com a longa agonia e aflição e liberar o trânsito já no dia 2? Adiamento porque Lula poderá estar presente. Com liberação antecipada poderá receber aplausos; caso contrário, vaias. A ver.