O Brusque perdeu para o CRB por 2 a 1, de virada, na noite desta sexta-feira, 18, no estádio Augusto Bauer, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Pollero abriu o placar no primeiro tempo, mas o rumo do jogo mudou a partir da expulsão de Diego Mathias. No segundo tempo, o Galo-da-Campina virou com Labandeira e Matheus Ribeiro, após grande pressão, e a torcida reclamou muito da arbitragem.



Com o resultado, o quadricolor estaciona nos 33 pontos, perdendo um confronto direto, e pode cair ao 19º lugar até o fim da rodada.

Primeiros movimentos

Os primeiros minutos de jogo foram de equilíbrio, mas o CRB era quem estava mais presente no ataque. Aos 12, em contra-ataque, Hereda chegou à linha de fundo, cruzou, e por pouco Léo Pereira não alcançou. Dois minutos depois, Chay cobrou falta frontal e a bola passou com algum perigo por cima do gol.

Marreco cresce

Aos 17 minutos, Diego Mathias fez bom passe para Cristovam, que vinha de trás e chutou com endereço certo. No meio do caminho, a zaga do CRB conseguiu o bloqueio. Dois minutos depois, Cristovam chegou à linha de fundo e cruzou consciente. Pollero não alcançou por milímetros e a bola passou pela área.

Gol do Bruscão

O placar foi aberto aos 23 minutos. Após lateral arremessado na área, a Bola sobrou com Tato, que acabou entrando em dividida. Rodrigo Pollero pegou a sobra com uma bomba cruzada, quase sem ângulo, para o fundo do gol.

Pollero teve a oportunidade para matar o jogo aos 27. Paulinho fez o desarme no meio-campo e González fez o passe açucarado. O camisa 9 saiu sozinho com Matheus Albino, mas tirou demais na hora da finalização. A bola acabou saindo sem tanto perigo.

CRB ataca

O CRB começou a atacar mais a partir dos 30 minutos. Aos 33, após cruzamento pela esquerda, rasteiro, Anselmo Ramon, pressionado por Ianson, chutou firme. Contudo, a bola sobe demais. Aos 38, Labandeira quase escapou sozinho com Matheus Nogueira, mas foi atrapalhado pela marcação e perdeu o domínio da bola.

Expulsão

Aos 42 minutos, Rodolfo Potiguar errou passe simples e gerou oportunidade de contra-ataque para o CRB. Chay carregou a bola e sofreu uma entrada muito dura de Diego Mathias. A princípio, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva aplicou o cartão amarelo, mas foi chamado à revisão pelo VAR. Instantes depois, foi aplicado o cartão vermelho direto.

Defendendo o placar

Os primeiros instantes da segunda etapa tiveram o Brusque pressionando com uma sequência de escanteios. Mas depois, o CRB, com um jogador a mais, se lançou ao ataque com tudo. Ainda assim, não conseguia uma finalização mais clara, com mais perigo. O Brusque era pressionado, mas conseguia se defender na bola aérea.

Na finalização mais clara do Brusque, aos 15 minutos, Pollero serviu Dentinho, que bateu rasteiro, já um tanto sem ângulo. A bola bateu do lado de fora da rede.

Aos 23, Gegê chutou bem de fora da área e a bola passou por cima do travessão, com perigo.

Empate

Aos 26 minutos, após bola alçada na área, Facundo Labandeira conseguiu belo cabeceio, livre de marcação. A bola bateu na trave à esquerda de Matheus Nogueira antes de entrar e deixar tudo igual: 1 a 1.

O Brusque tentou resposta imediata, mas não conseguiu mais do que uma cobrança de falta de Tato González direto na barreira.

Virada

A pressão era insustentável e o Brusque não conseguia nenhuma saída em contra-ataque. Aos 40, Matheus Ribeiro recebeu bola rasteira cruzada na área até a direita. Ele finalizou de pé esquerdo e manda pro fundo do gol, na bochecha da rede.

O Brusque ainda tentou o empate. Guilherme Queiróz lançou Diego Tavares, que ficava de frente para o gol. Matheus Ribeiro fez o corte para escanteio no último instante.

Pedido de pênalti

Aos 45 do segundo tempo, Pollero lançou a bola na área. A bola foi a Anselmo Ramon, quicou no gramado e bateu no braço do atacante. Todo o time e a torcida pediram pênalti, sem sucesso. No contra-ataque do CRB, foi marcado impedimento.

No final, o Brusque ainda alçou uma bola na área com Matheus Nogueira na entrada da área, como último recurso. O CRB saiu em contra-ataque, Léo Pereira esteve de frente pro gol contra Paulinho Moccelin, chutou e o atacante evitou o terceiro gol do CRB. O jogo acabou com muita reclamação da torcida.

Próximo jogo

O Brusque visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, com apito inicial às 19h desta quarta-feira, 23. O CRB recebe o Mirassol na terça-feira, 22, às 19h, no estádio Rei Pelé.

Brusque 1×2 CRB

Campeonato Brasileiro – Série B

32ª rodada

Sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Estádio Augusto Bauer

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Ronei), Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar (Guilherme Queiróz), Paulinho (Serrato); Diego Mathias, Tato González (Paulinho Moccelin), Dentinho (Diego Tavares); Pollero.

Técnico: Marcelo Cabo

CRB: Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Wanderson, Ryan (Willian Formiga); Falcão (Gegê), João Pedro, Chay (Rafael Bilu); Labandeira (Kleiton), Léo Pereira; Anselmo Ramon.

Técnico: Hélio dos Anjos

Gol: Rodrigo Pollero; Labandeira, Matheus Ribeiro.

Cartões amarelos: Dentinho

Cartão vermelho: Diego Mathias

Trio de arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA – MG), auxiliado por Marcyano da Silva Vicente (MG) e Jordana Pereira Batista (GO)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA – BA), auxiliado por Antônio Adriano de Oliveira (MA).

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: