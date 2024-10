Os moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre neste sábado, 19, devem ficar atentos ao risco de chuva, que pode ocorrer sem um horário específico ao longo do dia.

A propósito, esta manhã que já começou úmida deve continuar sob uma densa cobertura de nuvens no município e na região.

Eventuais aberturas de sol não estão descartadas, tendendo a ser breves por conta da expectativa de maior predominância da nebulosidade

Entretanto, as previsões sinalizam uma condição climática mais positiva no domingo, 20, oferecendo um cenário mais favorável às atividades externas.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou conosco um boletim esclarecedor sobre a síntese apresentada acima, cuja análise pode ser conferida logo após a foto.

Sábado sob risco de chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Diante de grande satisfação, retomamos então nossa colaboração com informações para esta renomada coluna.

Este boletim visa informar os moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim sobre a previsão do tempo para este fim de semana.

Começando pelo sábado, as condições não são favoráveis para atividades ao ar livre, pois o risco de chuva é iminente ao longo do dia, podendo ocorrer sem um horário específico.

A predominância das nuvens deverá ofuscar eventuais aberturas de sol, que, se acontecerem, serão por períodos curtos.

Em relação às temperaturas, não se espera nenhum extremo térmico; elas devem se manter em uma faixa agradável, variando entre 22°C e 24°C, com oscilações que podem ser um pouco maiores ou menores.

Chuva diminui no domingo

Ao avançarmos para domingo, as perspectivas melhoram para aqueles que planejam atividades externas.

As previsões indicam aberturas de sol um pouco mais prolongadas, o que sugere uma diminuição significativa no risco de chuva, embora não possa ser totalmente descartado.

É importante observar que o início do dia ainda pode começar sob umidade, mas uma melhora gradual é esperada à medida que o dia avança.

Enfatizamos a importância de permanecer atento, pois a tendência é que o tempo não fique 100% firme, embora se apresente seco na maior parte do período.

As temperaturas, assim como no sábado, continuarão agradáveis, embora diante de um discreto aquecimento, sinalizando picos entre 23°C e 26°C.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a constantes mudanças à medida que novos dados são incorporados.

Continuaremos, pois, monitorando a situação para trazer as informações mais precisas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

A chuva da madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, agora destacamos as informações sobre o monitoramento do clima na região brusquense durante a madrugada.

A tabela exibida abaixo apresenta as temperaturas mínimas então registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local indicado em em vermelho.

A apuração também destaca os volumes de chuva registrados entre o período de meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta, prepare-se para o encantamento das incríveis fotos então enviadas pelos leitores da coluna.

Cada imagem revela a essência mágica de como a manhã deste sábado se desdobrou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Mergulhe nesses cenários inspiradores e seja transportado por eles.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 12

