Motorista fica ferido ao cair com carro em barranco na rodovia Ivo Silveira

Um motorista, de 23 anos, ficou ferido ao cair com o carro em um barranco na rodovia Ivo Silveira (SC-108), neste sábado, 19, em Gaspar.

O acidente aconteceu por volta das 0h30. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o Vectra saiu da pista e caiu em um barranco de aproximadamente cinco metros às margens da rodovia.

Quando o socorro chegou, o motorista ainda estava dentro do carro. Os bombeiros retiraram a vítima do veículo. Ele estava consciente, mas confuso. Sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura no braço.

A vítima foi imobilizada em maca e içada para as margens da rodovia com o uso de cordas. Depois, os bombeiros levaram o motorista para o hospital em Gaspar.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local.

