Confira como foi última sexta-feira de Fenarreco e veja programação deste sábado

Esta sexta-feira, 18, foi animada na Fenarreco, em Brusque. O pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof teve boa movimentação do público, mas conforme a Polícia Militar, não houve aglomerações nas entradas e nem ocorrências internas.

Diversos grupos de dança com músicas tradicionais alemãs animaram o público. As brincadeiras típicas também agitaram o dia de festa.

O vice-prefeito Deco Batisti, foi à festa nesta sexta-feira após passar a semana em Brasília. “Com certeza a Fenarreco está maravilhosa, não só pela entrada gratuita, que deu a oportunidade de muitas pessoas participarem, mas também pela animação, pela música, pelos jogos, por tudo que ela está proporcionando às pessoas”, avalia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendoswky, classifica a Fenarreco 2024 como um evento altamente positivo até aqui. “Todas as considerações que as pessoas fazem, existe só elogio. E não são só pessoas de Brusque, principalmente pessoas de fora de Brusque. Inclusive pessoas que moram em Blumenau, que frequentam Oktober, que estão frequentando a Fenarreco e não se cansam de elogiar”, afirma o secretário.

Expectativas

Sobre a expectativa para os últimos dias desta 37ª edição da Fenarreco, o secretário Valdir mostra-se muito animado. “Com certeza o sábado vai ser igual ao sábado passado, onde quase 20 mil pessoas passaram aqui no pavilhão. E domingo, para encerrar com chave de ouro, a eleição da nova realeza da Fenarreco, a gente vai fazer com que as pessoas se sintam muito melhor quando saem do que quando entram”, garante.

Confira a programação da Fenarreco:

Sábado, 19

11h – Abertura dos portões

Pavilhão Principal:

21h – Banda Hipnose

0h30 – Concurso Tomadores De Chopp Em Metro

0h45 – Competição: Punho de Aço

1h – Society Band

3h30 – Encerramento

Pavilhão Cultural:

13h – Momento Cultural – Grupo de Canto Alemão Deutscher Sangerverein

13h45 – Concurso Comendo Rollmops

14h – Choppmotorrad

15h – Entretenimento

16h30 – Entretenimento

17h – Pommernkreiner

20h – Momento Cultural Grupo olclórico Alpino Germânico

20h45 – Entretenimento

21h – Banda XV Show

22h30 – Entretenimento

23h30 – Banda Verde Vale

2h30 – Encerramento

Restaurante:

12h – Musical Zillertal

15h – Momento Cultural Grupo Folclórico Grünestal

Domingo, 20

11h – Abertura dos portões

Pavilhão Cultural:

11h – Momento Cultural Amigos do Canto Alemão

12h15 – Concurso Comendo Rollmops

12h30 – Musical Master

15h – Momento Cultural Grupo Alle Tanzen Zusammen

15h30 – Banda Estrela de Ouro

16h30 – Entretenimento

18h30 – Escolha da Rainha da 38ª Fenarreco

20h – Banda Champagne

23h – Encerramento

Restaurante:

12h – Sandro e Wilson

17h – Momento Cultural Grupo Folclórico Tutti Buona Gente

