O Brusque perdeu por 2 a 1 para o Amazonas neste sábado, 8, no estádio Carlos Zamith, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sassá abriu o placar com um golaço de bicicleta; Wellissol deixou tudo igual e Jô fez o gol da vitória da Onça. Com o resultado, o quadricolor é o 19º colocado, a dois pontos do lanterna Guarani.

Já são dez jogos consecutivos sem vitória do Brusque, com sete derrotas e três empates. Sob o comando de Luizinho Vieira, a equipe tem dois empates e duas derrotas.

Primeiras chances

Quem começou melhor foi o Amazonas, mais presente no ataque e obtendo escanteios sob um calor de 30°C. Ainda assim, quando a defesa do Brusque não afastava as bolas alçadas na área, os cabeceios de Diogo Silva não causavam perigo a Matheus Nogueira.

O Brusque começou a chegar mais à frente, começou a encaixar a marcação no meio-campo, e teve uma boa chance aos 15 minutos. Osman fez belo passe para Jhemerson, que chutou cruzado de dentro da área. Marcão defendeu sem grandes problemas.

Lá e cá

O que a partida tinha de disputada, não tinha em grandes chances de gol. Contudo, aos 25, Jorge Jiménez soltou uma bola de muito longe. A bola ia em direção à gaveta, mas Matheus Nogueira voou e fez uma defesaça para escanteio.

Aos 29, após cruzamento pela esquerda, Matheus Nogueira ficou no meio do caminho e Serafim se antecipou a Alex Ruan na grande área, mas mandou de primeira por cima.

A resposta quadricolor veio na sequência. Após troca de passes pelo meio, Diego Mathias limpou bem, e chutou forte, de fora da área. A bola passou à esquerda do goleiro Marcão.

Gols

O placar foi aberto aos seis minutos da segunda etapa. Rafael Tavares escorou a bola alçada na área e Sassá emendou para um golaço de bicicleta: 1 a 0.

O Brusque tentou responder aos oito. Wellissol recebeu na entrada da área, chutou colocado e Marcão fez a defesa para escanteio.

A partida seguiu aberta e o quadricolor buscou o empate aos 18 minutos. Após boa troca de passes rondando a área, Diego Tavares recebeu a bola, chegou à linha de fundo e cruzou. Wellissol completou de primeira e a bola bateu na trave antes de entrar.

Brusque melhor

Na sequência, o Brusque foi adquirindo mais posse de bola, mas sem conseguir condições de mais e melhores finalizações. No Amazonas, Matheus Mello não conseguia mais do que chutes sem direção.

Aos 32, o quadricolor tomou a bola no ataque. Diego Tavares recebeu, chutou cruzado, sem ângulo, e ela foi pra fora.

Onça ataca

Aos 37 minutos, o Amazonas ficou muito perto do gol da vitória, num momento em que se recuperava na partida. Após bobeira do Brusque na área, Bruno Lopes conseguiu um desvio para colocar a bola rumo ao gol. Ela foi lenta. Matheus Nogueira conseguiu se recuperar e dar um tapa na bola. Na sequência, Patric tentou finalizar sem ângulo, mas isolou.

Aos 43, Patric cruzou com perfeição e Jô cabeceou como manda o manual. Matheus Nogueira salvou o Brusque do jeito que pôde.

O problema foi que, após a cobrança, Jô fez o desvio na primeira trave e marcou o gol da vitória do Amazonas: 2 a 1.

Aos 52, no último lance do jogo, Matheus Nogueira ainda fez grande defesa em chute de Ênio, de fora da área.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Ceará às 16h do próximo domingo, 16, no Gigantão das Avenidas. O Amazonas, sem Jiménez, suspenso, recebe a Chapecoense às 21h de quinta-feira, 13.

Amazonas 2×1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

9ª rodada

Sábado, 8 de junho de 2024

Estádio Carlos Zamith, Manaus

Amazonas: Marcão; Patric, Alvariño, Diogo Silva, Fabiano; Jorge Jiménez, Diego Torres (Matheus Mello), Rafael Tavares (Xavier); Matheus Serafim (Bruno Lopes), Igor Bolt (Ênio); Sassá (Jô).

Técnico: Rafael Lacerda

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Wallace, Maurício, Alex Ruan (Éverton Alemão); Serrato; Dentinho, Diego Mathias, Anderson Rosa (Diego Tavares); Jhemerson (Madison) e Osman (Wellissol).

Técnico: Luizinho Vieira

Gol: Sassá, Jô; Wellissol.

Cartão amarelo: Sassá, Jiménez; Jhemerson, Serrato

Trio de arbitragem: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS), auxiliado por Rafael Trombeta (PR) e Diego dos Santos Ruberto (MS).

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP), da FIFA, auxiliado por Alberto Poletto Masseira (SP).

Assista agora mesmo!

Teaser Memórias de Guabiruba: