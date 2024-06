Justiça suspende concurso público em São João Batista por suspeitas de irregularidades

A 2ª Vara da Comarca de São João Batista suspendeu o concurso público feito pela prefeitura e cancelou o contrato com a banca organizadora após pedido do Ministério Público (MP) por suspeitas de irregularidades.

Algumas provas para cargos na prefeitura, na Fundação Batistense de Esporte, na Fundação Municipal de Meio Ambiente de São João Batista e no Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal foram aplicadas no dia 26 de maio e após as denúncias de irregularidades, haveria uma reaplicação parcial das provas no domingo, 9, indo contra a recomendação do MP.

Entre as denúncias recebidas pelo Ministério Público estão a falta de monitoramento e fiscalização nas provas, a falta de conferência do documento de identidade, candidatos que teriam feito as provas com seus celulares nos bolsos, com acesso aos telefones na hora de ir ao banheiro.

Além disso, alguns candidatos teriam tirado fotografia das provas e gravado vídeos com os celulares dentro da sala, entre outras questões. Também teria havido reimpressão dos gabaritos por ausência de alternativas nas provas aplicadas.

Em nota, a Prefeitura de São João Batista confirmou que o contrato administrativo com o Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac) para elaboração, organização e aplicação dos concursos públicos no município foi suspenso e lamentou os transtornos gerados.