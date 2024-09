Brusque perde para o Ceará e permanece no Z-4 da Série B

O Brusque perdeu por 1 a 0 para o Ceará na noite desta sexta-feira, 27, no Castelão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jorge Recalde marcou o gol de uma partida que teve o quadricolor brigando por pelo menos um ponto até o final. A equipe precisava da vitória para sair do Z-4, e ainda não conquistou um triunfo fora de casa na competição.

Início interessante

O Brusque fez um primeiro tempo muito seguro, apresentando-se de forma muito organizada. Nos 20 minutos iniciais, era quem tinha mais posse de bola. Conseguia controlar o ritmo do jogo no ataque, sem sofrer na defesa.

A partir dos 20 minutos, o Ceará começou a encaixar mais os passes, dominando o jogo. O quadricolor, então, abaixava as linhas e se defendia muito bem contra o melhor ataque do campeonato, vencendo duelos ao redor da área e na intermediária.

A única finalização mais clara do Brusque foi aos cinco minutos. Após boa troca de passes, Diego Mathias chutou firme, rasteiro, e Bruno Ferreira fez a defesa.

Chances do Ceará

As chances de gol foram raríssimas. As tentativas eram mais de fora da área, mas foi o Ceará quem ameaçou mais. Aos dois minutos, Paulinho errou o corte e a bola foi ao encontro de Erick Pulga. O atacante finalizou na saída de Matheus Nogueira e a bola passou muito perto do gol.

O Vozão pegou a defesa do Brusque no contrapé aos 26 minutos.. Saulo Mineiro recebeu boa bola pela direita, cruzou rasteiro e, na trave oposta, Erick Pulga finalizou, mas pegou mal e mandou para fora. O gol já estava praticamente aberto.

Aos 44, após boa jogada, Rafael Ramos cruzou com categoria e Aylon escorou de cabeça para o gol. Matheus Nogueira fez ótima defesa para escanteio.

Placar aberto

Na volta do intervalo, a dinâmica era praticamente a mesma da segunda metade do primeiro tempo, mas com menos oportunidades ainda.

Aos 12 minutos, após cobrança de falta perto da área, Diego Mathias chutou com efeito. A bola bateu do lado de fora da rede.

O Ceará exercia a pressão sobre o Brusque. Quando a torcida no Castelão já ficava impaciente e os anfitriões começavam a se afobar, o placar foi aberto. Erick Pulga avançou até a linha de fundo e cruzou muito fechado. Matheus Nogueira tentou a defesa, mas acabou desviando a bola para o meio da área. Jorge Recalde soltou a bomba e estufou as redes.

Brusque luta

O Brusque não desistiu do jogo e teve sua melhor chance aos 29. Após cobrança de escanteio de Paulinho Moccelin, Pollero fez o passe de cabeça e Jhan Torres cabeceou em ótimas condições, de forma consciente. A bola passou por cima do gol, muito perto do travessão.

Dois minutos depois, o Ceará quase ampliou. Após erro na saída de bola brusquense, Saulo Mineiro cruzou e De Lucca cabeceou e a bola passou à esquerda de Matheus Nogueira, perto do pé da trave.

Aos 42, Osman recebeu dentro da grande área, ficou cara a cara com Bruno Ferreira, que saiu fechando o ângulo. A finalização foi em cima do goleiro e terminou em escanteio. Aos 46, Osman ainda emendou uma bicicleta, com a bola passando com perigo.

Próximo jogo

O Brusque visita o Avaí em partida que começa às 21h30 da próxima sexta-feira, 4, na Ressacada. O Ceará visita o Sport em 7 de outubro na Arena Pernambuco, com apito inicial às 21h.

Ceará 1×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

29ª rodada

Sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Arena Castelão, Fortaleza

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes (Matheus Felipe), Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lourenço (Barceló), Jorge Recalde (Richardson); Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga.

Técnico: Léo Condé

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Serrato); Diego Mathias (Osman), Tato González (Ocampo); Guilherme Queiróz (Pollero) e Dentinho (Paulinho Moccelin).

Técnico: Marcelo Cabo

Gol: Jorge Recalde

Cartões amarelos: David Ricardo, Aylon; Marcelo Cabo, Mateus Pivô

Trio de arbitragem (RS): Lucas Guimarães Rechatiko Horn, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna.

Quarto árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE).

VAR: Philip Georg Bennett (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).

