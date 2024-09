Marcelo Cabo vê evolução no Brusque como visitante: “estamos no caminho certo”

O técnico Marcelo Cabo mantém a postura otimista em relação ao Brusque após a derrota por 1 a 0 para o Ceará nesta sexta-feira, 27, pela 29ª rodada da Série B. O quadricolor, 17º colocado, precisava da vitória para sair do Z-4 e, com a derrota, pode cair até duas posições na tabela.

Para o treinador, o time teve chances para empatar e até virar a partida nos minutos finais. Ele afirma que o resultado foi ruim, mas considera bom o desempenho.

“Tivemos uma postura muito boa no jogo. Fomos muito mais contundentes do que, por exemplo, contra o Novorizontino fora de casa. Fizemos um jogo muito equilibrado, de igual para igual contra o Ceará; criamos boas oportunidades.”

“Entendo que a gente está no caminho certo. É meu quarto jogo, acho que tivemos boa postura nos dois últimos jogos fora de casa, infelizmente não conseguimos pontuar. Mas a gente sabe que está no caminho certo. Conseguimos repetir a mesma equipe que jogou contra o Amazonas. Já entendemos e vemos mais conjunto, mais ritmo de jogo, os jogadores se conhecendo cada vez mais.”

O que faltou

O que impediu as chances de empate ou vitória se converterem, na visão do técnico, foi a tranquilidade no momento de finalizar. Jhan Torres e Osman tiveram as principais oportunidades após a abertura do placar.

“Faltou um pouco de tranquilidade no último terço. A gente volta a criar boas oportunidades e aí, na hora da definição, na hora da finalização, na tomada de decisão, não estamos conseguindo fazer o gol. Tenho uma semana cheia, posso trabalhar muito estas questões. Para este jogo, tive uma sessão de treinamento ontem.”

Gol sofrido

Quanto ao gol da partida, Cabo contesta a decisão da arbitragem, mas afirma que o suposto erro não justifica a derrota brusquense. “O Rodolfo rouba a bola, sai jogando. O árbitro dá a falta cinco segundos depois. Eles pegam, batem rápido, e no contra-ataque sai o gol. Então assim, foi uma interferência direta do árbitro, porque não foi falta. Foi claro que não foi falta. Mas não estamos justificando, porque o Ceará teve seus méritos dentro de casa.”

Próximo jogo

O Brusque volta a campo em partida contra o Avaí, que começa às 21h30 da próxima sexta-feira, 4, na Ressacada. “Tenho certeza que, se a gente continuar com este tipo de comportamento na sequência da competição, vamos alcançar nosso objetivo”, afirma o técnico.

