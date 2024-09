Setembro se aproxima de seu desfecho, sinalizando uma condição de tempo favorável para atividades ao ar livre em Brusque e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, alinhando-se com este fim de semana.

De acordo com os dados mais recentes, entre este sábado, 28, e a segunda-feira, 30, o padrão climático deve alternar entre sol e nuvens, com possibilidade apenas de garoa pontual.

As madrugadas seguem relativamente frias, embora sem grandes extremos, enquanto as tardes prometem ser agradáveis durante os três dias mencionados

Confira os detalhes desta projeção climática no boletim emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, apresentado logo após a foto.

O tempo no fim de setembro

*Boletim: Climaterra >>

Os últimos três dias de setembro sinalizam uma condição de tempo favorável para atividades ao ar livre em Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados mais recentes dos simuladores indicam que, entre este sábado e a segunda-feira, o sol deve então aparecer entre variações de nuvens.

O risco de chuva é muito baixo, limitado a chuviscos isolados, especialmente na segunda-feira, quando essa possibilidade aumenta um pouco.

Quanto às temperaturas, as madrugadas continuam relativamente frias, mas sem extremos.

Em Brusque e nas cidades vizinhas, as mínimas devem oscilar entre 10 e 15°C, com as cidades de maior altitude apresentando temperaturas mais baixas a esse patamar.

As tardes, por sua vez, prometem trazer um padrão térmico agradável, diante de picos variando entre 22 e 25°C.

O tempo no início de outubro

O início de outubro trará um aumento nas temperaturas para Brusque e região, sob a terça-feira, primeiro dia do novo mês, sinalizando picos em torno de 30°C.

Inclusive, esse aquecimento nos termômetros pode resultar em chuvas na forma de pancadas, devido à aproximação de uma frente fria.

Vale lembrar que todas as projeções contidas neste boletim são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, estando sujeitos a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Portanto, continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos então destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

