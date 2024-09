Homem é preso com quase R$ 2 mil reais em espécie por tráfico de drogas em Brusque

Na noite desta sexta-feira, 27, por volta das 20h15, a Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos por tráfico de drogas no bairro Santa Rita, em Brusque. Durante rondas de rotina, os policiais avistaram um motociclista em atitude suspeita e realizou a abordagem.



Na busca pessoal, foram encontrados no bolso do suspeito 4,16 gramas de crack e a quantia de R$ 1.850 em espécie. Durante a abordagem, o celular do homem tocava repetidamente, e ele confessou que estava fazendo a entrega da droga.

Diante da confissão e das evidências, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

