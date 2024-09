A partir dos 35 minutos, o Brusque começou a ter um pouco mais a bola, mas mantendo as mesmas dificuldades. Aos 39, teve sua melhor chance. Tato González lançou a bola à entrada da área, mas a bola ficou com o Santos. Após o desarme imediato de Ocampo, Serrato soltou um foguete rasteiro, mas Gabriel Brazão fez boa defesa.

O quadricolor ainda teve pênalti a reclamar aos 40 minutos. Serrato levou uma carga nas costas dentro da área e nada foi marcado. A jogada seguiu com Luiz Henrique fazendo um cruzamento muito forte, mas com o goleiro do Santos dando um tapa para escanteio. Na sequência, na sobra do escanteio, Serrato alçou a bola na segunda trave e Wallace cabeceou. Brazão fez ótima defesa, mas era marcado o impedimento.

No último lance do primeiro tempo, o Santos foi quem teve lance duvidoso na área. Hayner driblou Luiz Henrique e invadiu a grande área. O lateral brusquense arriscou um carrinho e não acertou a bola. O santista forçou a queda, a bola saiu, e o árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou nada.

Goleiros assistem

O Santos começou o segundo tempo pressionando o Brusque, que mal conseguia sair ultrapassar a linha do meio-campo. Ainda assim, o quadricolor conseguiu escapar aos nove e dez minutos. Primeiro, Ocampo recebeu lançamento de González, conseguiu entrar na área e chutou, mas a bola foi em cima de Gabriel Brazão. Depois, González tentou o chute colocado. A bola rasteira até passou perto do gol, mas foi muito fraca.

Na sequência, o Brusque tentava se lançar ao ataque, mas sem conseguir finalizar, sem criar nada. O Santos começava a ter espaços para sair no contragolpe. Aos 21, Guilherme recebeu em velocidade, mas mandou a bola na lateral ao tentar finalizar.

Momentos finais

Nenhum dos goleiros era exigido. Mas após um momento no qual o Brusque conseguiu ter a posse no campo de ataque sem causar perigo algum a Gabriel Brazão, o Santos esteve perto do segundo gol. Aos 40, Guilherme cortou para dentro e chutou bem de fora da área, obrigando Matheus Nogueira a fazer ótima defesa para escanteio. Na sequência, com a cobrança, João Schmidt subiu bem e cabeceou firme. A bola passou à direita do goleiro quadricolor.