Jovem é apreendido por envolvimento em homicídio de adolescente no Médio Vale

Um jovem de 18 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira, 7, na investigação de um homicídio de um adolescente de 16 anos, morador de Indaial, que foi morto por 11 disparos de arma de fogo no interior de uma propriedade rural em Rodeio.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão – com internamento provisório – em São Bento do Sul, no bairro 25 de julho, onde o jovem investigado foi localizado em um imóvel. Ele ficará apreendido temporariamente por 45 dias e foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP), ficando à disposição Poder Judiciário.

O jovem é suspeito da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Segundo o delegado responsável pelo caso, Wesley Costa, o homem tinha 17 anos na época dos fatos e completou 18 anos nesta semana.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do assassinato iniciou no dia 9 de agosto, quando o adolescente de 16 anos foi morto em Rodeio.

As diligências e oitivas realizadas pela Polícia Civil apontaram a participação do jovem no crime. É o segundo envolvido no homicídio que foi identificado pela Polícia Civil. Na terça-feira, 3, um homem de 57 anos foi preso em Nova Trento por envolvimento no assassinato.

