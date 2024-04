O Brusque faturou R$ 3.123.750 líquidos pelas classificações à segunda e à terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Deste valor, 30% é destinado como premiação aos jogadores. Costumeiramente, o elenco estende a divisão destes 30% à comissão técnica e aos funcionários.

Dos R$ 3,675 milhões brutos, 15% são retidos na fonte, destinados à Federação Catarinense de Futebol, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao sindicato dos atletas.

Com os 30% (R$ 937.125) sobre o valor líquido das premiações, o Brusque recebeu R$ 2.186.625 nas passagens à segunda e à terceira fase.

A premiação de R$ 1,312 milhão pela classificação ao torneio, por disputar a primeira fase, é destinada ao time que a obteve. Neste caso, foi a premiação ao time do Catarinense de 2023 que conquistou a vaga à Copa do Brasil de 2024.

O Brusque joga contra o Atlético-GO às 16h desta quarta-feira, 1º, na Arena Joinville. É o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para as 19h de 22 de maio no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Quem passar às oitavas de final recebe R$ 3,465 milhões brutos.

