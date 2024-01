Brusque recebe quase 60 novos leitos de UTI em 2023

Em 2023, Brusque recebeu 57 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram 21 pediátricos, dez neonatais e dez para adultos no Hospital Imigrantes, além de seis neonatais e dez para adultos no Hospital Azambuja. Em todo o estado, foram abertos 150 novos leitos.



Os leitos estão distribuídos entre neonatais (53), pediátricos (41) e adultos (56). A iniciativa tem impacto direto no aumento da capacidade de atendimento, proporcionando não apenas a ampliação do suporte a pacientes críticos, mas também impulsionando a realização de cirurgias eletivas.

“É muito melhor para o paciente receber o tratamento na sua região, mais perto de casa e da família. É para isso o nosso esforço e a nossa determinação, para ampliar os atendimentos e encurtar as distâncias”, frisa o governador Jorginho Mello.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, destacou o compromisso da gestão em reforçar a assistência à saúde em todo o estado. “Estamos buscando ativar todos os leitos possíveis dentro da rede hospitalar própria e da rede hospitalar conveniada, para isso, estamos trabalhando intensamente em parceria com os hospitais e as Secretarias Municipais de Saúde”, afirma a secretária.

Com a previsão da entrega de mais 20 leitos, a iniciativa totalizará 170 novas unidades. Os leitos foram destinados a hospitais de diversos municípios catarinenses, abrangendo Araranguá, Blumenau, Brusque, Itajaí, Lages, Mafra, São José e Sombrio.

Diversas regiões catarinenses foram beneficiados, sendo elas:

Extremo Sul Catarinense

Araranguá: 8 leitos neonatais no Hospital Regional Affonso Guizzo

Sombrio: 10 leitos pediátricos e 8 leitos para adultos no Hospital Dom Joaquim

Vale do Itajaí

Blumenau: 2 leitos neonatais no Hospital Santa Catarina e 10 neonatais no Hospital Santo Antônio.

Foz do Rio Itajaí

Itajaí: 20 leitos para adultos e previsão de abertura de 10 neonatais no Hospital e Mat. Marieta Konder Bornhausen, além de 10 leitos pediátricos no Hospital Pequeno Anjo

Serra Catarinense

Lages: 6 leitos neonatais no Hospital Tereza Ramos.

Planalto Norte

Mafra: 1 leito neonatal no Hospital Maternidade Catarina Kuss e 8 leitos para adultos no Hospital São Vicente (com a previsão de abertura de mais 2 leitos adultos).

Grande Florianópolis

São José: 10 leitos neonatais no Hospital Regional de São José.

Meio Oeste

Caçador: O Hospital Maicé tem a previsão de abertura de 8 leitos para adultos.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: