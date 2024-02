Brusque registra 23 casos de dengue em 2024; confira bairros que mais possuem focos do mosquito

A Vigilância em Saúde de Brusque informou nesta segunda-feira, 5, que o município possui 23 casos de dengue em 2024. O bairro que mais registrou a doença foi o Guarani, com 13 casos. O número de focos do mosquito Aedes aegypti chega a 116.

De acordo com o levantamento, os outros bairros que também registram casos de dengue são: Bateas, Dom Joaquim, Maluche, Planalto, Rio Branco, Santa Terezinha, Steffen e Volta Grande. A Vigilância informou que não há pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém há dois pacientes internados em enfermaria hospitalar.

Focos

Os 116 focos em Brusque se espalham por 23 regiões da cidade. O bairro com maior taxa é o São Luiz, com 15 casos.

Ele é seguido por: Centro II com 11 casos; Bateas, Guarani e Steffen com oito focos cada. O bairro Dom Joaquim possui sete; Primeiro de Maio, Maluche e Rio Branco seis focos cada e os bairros Águas Claras, Azambuja e Centro I aparecem com cinco focos cada.

A contagem segue com o bairro Souza Cruz que possui quatro focos; Limeira, Limoeiro, Nova Brasília, Santa Terezinha com três focos cada; Cedrinho, Santa Rita, São Luiz e Tomaz Coelho com dois cada; Cedro Alto e Poço Fundo com um cada.

Pulverização

Nesta terça-feira, 6, no final da tarde, será realizada a tradicional pulverização contra a dengue. O bairro da vez é o Steffen, nas ruas: Luiz Dognini Germano Fischer; João Batista Bononomi; Waldemiro Pavesi; Guilherme Steffen e Mário Kohler.

A orientação é que os moradores recolham seus animais de estimação, e deixem as janelas abertas. Caso chova, a pulverização será transferida para quarta-feira, 7, pela manhã.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmeras flagram criminosos que agrediram e roubaram carro de idoso no Centro de Brusque

2. Motociclista sem CNH é abordado após ultrapassar viatura da GTB em local proibido na Beira Rio, em Brusque

3. “Brusque deve se preparar para enfrentar o evento de calor mais prolongado do verão”, diz especialista

4. Mulher procurada pelo crime de estupro é presa no local de trabalho em Brusque

5. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: