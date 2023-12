Brusque registra saldo positivo de empregos em outubro de 2023; saiba quais setores mais contrataram

Em outubro de 2023, Brusque registrou um saldo positivo na geração de empregos. No total, foram 112 pessoas contratadas a mais do que desligadas na cidade. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No mês de outubro de 2023 houve 2.343 admissões, número maior que do outubro de 2022, onde foram registradas 2.246. O setor que mais realizou demissões (em porcentagem) foi na construção civil, com 208 desligados e 82 admitidos.

O número de desligamentos também foi menor que do setembro de 2022. Em 2023 foram registrados 2.231 contra 2.233 de 2022.

Segundo os dados, em 2023 três meses ficaram com saldo negativo. O maior foi em maio com 143 desligamentos a mais que contratações, seguido por junho com 95, e, por fim, abril com 13.

Contratações por setor

Nos cinco setores, apenas na construção houve saldo negativo em construção (-126) e comércio (-12). Nos demais, todos ficaram positivos. O maior saldo foi o da indústria (169), seguido pelo serviços (77) e agropecuária (4).

Comparação com outros anos

