Brusque renova com jogadores para Série B 2024; veja quem fica

O Brusque renovou o contrato com cinco atletas para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A renovação foi assinada pelos zagueiros Everton Alemão e Wallace, o volante Rodolfo Potiguar, o goleiro Matheus Nogueira e pelo atacante Guilherme Queiróz. Os anúncios foram feitos pelo clube na tarde desta quarta-feira, 29.

Os novos contratos encerram ao final da Série B. O único que teve o vínculo prolongado foi o zagueiro Alemão, que renovou por mais dois anos com o quadricolor.

Logo após a publicação da matéria, o Bruscão anunciou a renovação do lateral-esquerdo Alex Ruan e do volante Madison Araújo. Com mais de 100 jogos pelo time, Alex também fica até o fim da Série B, assim como o volante.

