Unifebe oficializa venda do anfiteatro no Centro de Brusque; saiba valor

O anfiteatro da Unifebe, localizado na rua Manoel Tavares, no Centro de Brusque, foi vendido pela instituição. O imóvel, que sediou a instituição pioneira no ensino superior de Brusque, a partir de 1987, foi adquirido pelo valor de R$ 5 milhões, pela Karlsdorf Administradora de Bens Ltda., empresa da cidade de Guabiruba.

“Os recursos advindos da venda do anfiteatro serão totalmente reinvestidos pela Unifebe em melhorias no campus Santa Terezinha, sendo uma delas a construção do Ginásio, que contribuirá para o processo de ensino-aprendizagem de toda a comunidade acadêmica da Unifebe e dos estudantes do Colégio Unifebe”, enfatiza o vice-presidente da FEBE, vice-reitor e pró-reitor de Administração da Unifebe, professor Sergio Rubens Fantini.

Os processos para a venda do espaço com 1.442,00 m² de área construída, em um terreno de 2.849,36 m², iniciou em fevereiro de 2021. Após autorização específica do Conselho Curador da Unifebe, parecer favorável do Ministério Público Estadual (MPSC) – Curadoria de Fundações e emissão de Alvará Judicial, o imóvel foi vendido oficialmente em novembro deste ano.

O anfiteatro

Criada em janeiro de 1973, a Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) marcou em Brusque e região o processo de interiorização do ensino superior. Após quatro anos da criação da Escola Superior de Estudos Sociais, em 1977, a instituição iniciou a construção de uma sede própria, já que até então, as aulas eram ministradas nas dependências do Colégio São Luiz. Em 1979, os serviços foram paralisados por falta de recursos e retomados apenas em 1985.

Com o apoio do município de Brusque, na gestão do então prefeito de Brusque, José Celso Bonatelli, no dia 30 de abril de 1987, a FEBE inaugurou sua primeira sede própria, fruto do trabalho constante de docentes, diretores, conselheiros e comunidade em geral. O evento contou com uma cerimônia realizada na entrada do novo prédio, que além de salas de aula, tinha um amplo anfiteatro com 425 lugares.

Com a criação do campus Santa Terezinha, em março de 2001, o anfiteatro passou a abrigar cerimônias e eventos da instituição até outubro de 2013, quando um incêndio danificou parte da estrutura.

“O anfiteatro da Unifebe representa um importante capítulo na história da nossa Fundação, que este ano celebrou seus 50 anos. No entanto, é tempo de alçarmos novos voos, realizar novos projetos e dar sequência ao plano educacional que estamos desenvolvendo no campus Santa Terezinha. Como as mensalidades dos nossos alunos, esse recurso também será investido em melhorias para a instituição e, temos a certeza de que, o Ginásio e tantas outras obras que estão em andamento no campus, priorizam a qualidade de ensino dos nossos estudantes, que são razão de ser da Unifebe”, conclui a presidente da Unifebe e reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

