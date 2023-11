VÍDEO – Carros colidem na saída da ponte do Centro, em Brusque

Na tarde de quarta-feira, 29, ocorreu um acidente no acesso à nova Ponte do Centro (Ponte Arquiteta Andrea Patrícia Volkmann) em Brusque. Por volta das 12h48, dois carros colidiram no cruzamento das ruas Riachuelo e Afonso Pena, no bairro Centro.

Imagens de uma câmera de segurança, mostram o momento em que um Fiat/Argo desce pela ponte em direção à rua Afonso Pena, colidindo com um Ford/Ka que seguia pela rua Riachuelo. Neste momento a colisão é registrada.

Quanto a feridos, segundo consulta ao sistema do Corpo de Bombeiros, não foi registrada nenhuma ocorrência desse tipo naquele horário. A colisão resultou em danos em ambos os veículos.

Assista ao vídeo:

