Brusque se classifica na liderança de sua chave na Liga Catarinense de Futevôlei

O Brusque terminou a primeira fase da Liga Catarinense de Futevôlei no primeiro lugar da Chave B, após vencer o Inter de Lages por 2 sets a 0 na tarde deste sábado, 9. A sétima rodada foi sediada no Clube Esportivo Guarani, em Brusque.

Farley Paiva, Juninho Heil e Netinho representaram o quadricolor na areia e venceram por 18-15 e 18-8. Com cinco vitórias em seis jogos, o Brusque obteve 15 pontos e se classificou às quartas de final como primeiro colocado da Chave B.

As quartas de final, semifinais e final serão disputadas a partir das 11h de 7 de dezembro na Arena Gaivota, em Balneário Gaivota. O Brusque enfrenta o Nação nas quartas e, se passar, pega o vencedor de Guarani de Palhoça x Camboriú. Do outro lado do chaveamento, estão Chapecoense x Marcílio Dias e Caravaggio x Avaí.

O Carlos Renaux encerrou sua participação vencendo o Guarani de Palhoça por 2 a 1, com parciais de 13-18, 18-13 e 15-12. Miguel, Luan e Bizu foram os atletas do Vovô na Competição.

Os atletas de Brusque e Carlos Renaux integram a Associação Brusquense de Futevôlei (ABF). Antes da abertura da rodada, realizada a tarde, o Guarani recebeu etapa do Circuito ABF, reunindo 24 atletas da categoria bronze.

