Novembrinho azul: Hospital Imigrantes adere campanha nacional e realiza cirurgias urológicas infantis

O Hospital e Maternidade Imigrantes de Brusque realizou no último sábado, 9, uma ação especial, com a realização de 10 cirurgias urológicas em meninos entre 2 e 14 anos. Os procedimentos são alusivos à campanha “Novembrinho Azul”, que tem como objetivo promover ações direcionadas à proteção e à promoção da saúde de meninos e adolescentes de até 18 anos.

A campanha é nacional, promovida pela Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE) e Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Em Brusque, a iniciativa é organizada pela médica urologista pediátrica, Dra Karine Furtado Meyer. Além do mutirão de cirurgias, a campanha também envolve consultas, procedimentos, capacitação técnica e acolhimento familiar.

As cirurgias foram realizadas através de mutirão urológico, por meio de convênio SUS com o governo de Santa Catarina. Foram atendidos pacientes dos municípios de Balneário Piçarras, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Fraiburgo, Gaspar, Governador Celso Ramos, Ibirama, Itapema, Taió e Tijucas.

“Os objetivos do ‘Novembrinho Azul’ são o diagnóstico e tratamento precoce, orientação, prevenção e tratamento de perda urinária, além do complemento educacional, para atualizações em urologia pediátrica, garantindo que as crianças sejam encaminhadas para especialistas na idade ideal e que sinais de alerta para diagnósticos corretos sejam identificados e tratados de forma eficaz”, comenta a médica.

Letícia Dias, mãe de Lauro Francisco Marquez, 8 anos, já estava perdendo a esperança de o filho ser chamado para a cirurgia de correção de hipospadia (desenvolvimento incompleto da uretra). Após cinco anos de espera, a família de Chapadão do Lageado recebeu com alívio a notícia de que o menino seria operado.

“Foi a melhor notícia, eu já estava até sem esperança, mas graças a Deus deu tudo certo e agora ele está se recuperando bem. O atendimento foi muito bom, nem tenho palavras para dizer. A gente já estava até planejando fazer particular. O recomendado seria fazer essa cirurgia entre 6 meses até os 2 anos de idade, mas ele estava prestes a completar 9 anos”, comenta.

Conscientização

Além da ação voltada para os jovens, o mês de novembro também reforça a importância da prevenção para a saúde do homem, em especial ao câncer de próstata, com a campanha “Novembro Azul”.

O médico urologista Dr. Fernão Araújo, diretor-médico do IMAS no Imigrantes, explica a origem do movimento.

“Começou em 2003, na Austrália, com alguns grupos de homens que deixaram o bigode crescer para chamar atenção da população masculina e mostrar que o homem também precisa dar atenção à saúde. Essa é a segunda neoplasia (tumor) mais presente nos homens (a primeira é o câncer de pele – não melanoma), e quando ela é tratada de forma correta, atingimos altos índices de cura e melhora todo prognóstico da doença”, explica.

Leia também:

1. Reeleito em Guabiruba, Valmir Zirke promete concluir mandato e concorrer a deputado só em 2030

2. Duas mulheres ficam gravemente feridas após colisão entre duas motos na Antônio Heil

3. Mulher que morreu após grave acidente entre carro e carreta na BR-470 é identificada

4. Saiba como foi acampamento da família em escola de Guabiruba

5. Brusque será reconhecida por inovação digital em congresso de cidades inteligentes



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: