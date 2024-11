Duas pessoas ficam feridas em acidente de moto no bairro Rio Branco, em Brusque

Na manhã desta quarta-feira, 13, o Corpo de Bombeiros de Brusque atendeu a um acidente de moto na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, envolvendo uma motocicleta Honda CG, com placa de Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 9h50.

Conforme os bombeiros, o condutor, um homem de 21 anos, foi encontrado fora da via, já sem capacete e sentado na calçada, apresentando escoriações na mão, cotovelo e joelho direitos, além de uma suspeita de fratura no antebraço direito, ferimento no abdômen e dor na escápula direita.

Após os primeiros socorros, incluindo limpeza, curativo e imobilização do braço, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

A garupa, uma mulher de 21 anos, estava em pé ao lado do condutor quando os bombeiros chegaram. Ela apresentava ferimentos no joelho direito e inchaço no pé direito. Com sinais vitais normais, também foi conduzida ao pronto-socorro para avaliação médica. Outros detalhes do acidente não foram divulgados.

