GALERIA – Parque infantil é instalado pela prefeitura no Loteamento Dom Nelson, em Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Brusque divulgou que Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município instalou um parque infantil no loteamento Dom Nelson, no bairro Limeira.

Conforme o Executivo, a ação faz parte de um projeto para ampliar as opções de lazer em áreas públicas da cidade. O investimento é de aproximadamente R$ 30 mil, e o playground será a única estrutura desse tipo em um raio de seis quilômetros.

Além do parque, o local contará com uma nova quadra de areia cercada, cuja conclusão está prevista para o início do próximo ano. O espaço também passará por melhorias na iluminação, incluindo a substituição da fiação e a instalação de novos projetores para garantir mais segurança e possibilitar o uso à noite.

Ainda segundo o Executivo, a iniciativa integra um esforço da prefeitura para revitalizar e ampliar áreas de lazer em vários bairros, incluindo o Limoeiro, Souza Cruz, Jardim Azaleia, Bruschal, Boêmia, Travessa Dom Joaquim, Jardim Maluche, Cedro Alto, Santa Rita, São Pedro, Azambuja, Zantão, Volta Grande e Centro.

“Pensamos no lazer das famílias e na diversão das nossas crianças. Todo o investimento é realizado com recurso próprio e, periodicamente, fazemos a manutenção para manter as estruturas em condições de uso”, afirmou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

O diretor de paisagismo da secretaria, Kito Maestri, explicou que as áreas de lazer estão sendo reorganizadas e modernizadas, com a substituição de brinquedos antigos por modelos mais novos e a realização de limpeza e manutenção nas estruturas. “As famílias poderão, diariamente, usufruir desse espaço, que vai ficar muito bonito. Um espaço moderno e arrojado onde as crianças e as famílias poderão participar de várias atividades ao ar livre”, disse Maestri.

Confira fotos do parque infantil:

