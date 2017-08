Brusque sedia competições estaduais de ginástica rítmica

A partir desta sexta-feira, 1, Brusque será palco da ginástica rítmica estadual de base. O município será a sede do Campeonato e do Torneio Estadual Infantil da modalidade. A Arena Brusque receberá a competição, que também contará com etapa dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc).

As competições colocam em evidência 98 atletas de Brusque, Blumenau, Chapecó, Joinville, Florianópolis, Criciúma e Timbó, que competirão nas modalidades: individuais mãos livres, bola, maças, arco e conjunto cinco cordas. Os eventos, que irão até domingo, 3, recebem o patrocínio das lojas Havan.