O Brusque enfrenta o Atlético-GO na terceira fase da Copa do Brasil. Como o regulamento exige estádios com capacidade para pelo menos 10 mil torcedores nesta fase, o quadricolor será mandante na Arena Joinville. A ida tem mando de campo do Marreco e o confronto será definido em Goiânia. Datas e horários ainda serão definidos, mas a data-base dos jogos são 1º e 22 de maio.

O Atlético-GO é o atual campeão goiano. Para chegar à terceira fase desta Copa do Brasil, passou por duas equipes da região Centro-Oeste. Primeiro, venceu o União Rondonópolis-MT por 3 a 1, fora de casa. Depois, venceu o Real Brasília-DF, pelo mesmo placar, também como visitante.

Em 18 participações na Copa do Brasil, a melhor campanha do Atlético-GO foi em 2010, quando passou por ASSU-RN, Bahia e Santa Cruz e Palmeiras até chegar às semifinais, nas quais foi eliminado pelo Vitória.

Brusque e Atlético-GO já se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil em 2011 e em 2019. A equipe rubro-negra levou a melhor em ambas as oportunidades.

Brusque na Copa do Brasil

Esta é a nona participação do Brusque na Copa do Brasil. O clube recebeu, pela participação, R$ 1,31 milhão, com abatimento de 15% na fonte. Pelas classificações à segunda e à terceira fase, embolsou, brutos, R$ 1,47 milhão e R$ 2,205 milhões, respectivamente. Em caso de classificação às oitavas de final, será premiado com mais R$ 3,465 milhões brutos.

O quadricolor já disputou a competição em 1993, 2011, de 2017 a 2021 e em 2023. A melhor campanha foi feita em 2020, quando venceu Sport, Remo e Brasil de Pelotas, sendo eliminado na quarta fase pelo Ceará.

Também passou de fase em 2017: venceu o Remo no Augusto Bauer e foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. Em 2023, bateu o Marília-SP, mas caiu diante do CSA em Maceió. Neste ano, eliminou Sampaio-RR e ABC.

A edição de 2025 da Copa do Brasil também terá o Brusque, que se classificou ao ser finalista do Campeonato Catarinense.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: