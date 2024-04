Neste abril de 2024, a cidade de Brusque experimentou um período climático notável, marcado então por volumes excepcionais de chuva.

Em apenas cinco dias, o município acumulou mais de 300mm de precipitação, superando em três vezes a média histórica, esperada para o mês, que normalmente costuma oscilar entre 95 e 100mm, nesta época do ano.

Durante o intervalo entre sexta-feira, 12, e terça-feira, 16, destacaram-se três bairros pelos altos índices pluviométricos.

No Tomaz Coelho, foram pontuados 356,6 mm, seguido pelo Santa Luzia, com 340,8 mm, e a localidade de Cristalina, apresentando 328,1 mm.

Em outras áreas do município, monitoradas pela rede Groh Estações, volumes superiores a 300mm também foram assinalados.

Volumes diários em Brusque

Levando em conta os cinco dias abaixo citados, vamos destacar a quantidade total de chuva observada em cada um deles.

A apuração considera os volumes registrados em todas as estações meteorológicas do município, formando assim, uma média diária para Brusque.

Fonte: Groh Estações >>

Sexta-feira_____56,6mm

Sábado _______35,4mm

Domingo______108,1mm

Segunda-feira__68,9mm

Terça-feira_____49,1mm

Histórico de abril em Brusque

O levantamento a seguir buscou os volumes de chuva, então referentes ao mês de abril, desde 2012, em Brusque.

Abril de 2024 se destaca de forma impressionante, como já mencionado anteriormente, ao exceder a média histórica de 95 a 100 mm, isso, em apenas cinco dias.

A comparação abaixo ilustra isso de forma muito evidente.

Abril/2024___318,1mm >>> em apenas cinco dias

Abril/2023___126,3mmAbril/2022____72,4mm

Abril/2021____66,0mm

Abril/2020____27,4mm

Abril/2019____99,1mm

Abril/2018____56,9mm

Abril/2017____80,4mm

Abril/2016___138,4mm

Abril/2015____79,2mm

Abril/2014____74,2mm

Abril/2013___179,0mm

Abril/2012___150,2mm



*Media histórica: 95,7mm

Levantamento completo

Nesta parte da edição, vamos nos concentrar no levantamento dos índices pluviométricos registrados em todo o Vale do Itajaí-Mirim, entre a sexta-feira e terça-feira.

Dois fatores foram essenciais para evitar que Brusque sofresse com enchentes.

Em primeiro lugar, o ponto a ser considerado é a distribuição espaçada da chuva, que, apesar dos altos volumes, ocorreu em um intervalo de cinco dias.

Além disso, outro aspecto crucial são os volumes mais baixos registrados no Alto Vale, principalmente em Vidal Ramos e Presidente Nereu, dois municípios que abrigam as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim.

Aqui estão os números completos que então fazem parte desta análise

Brusque nesta quarta-feira

Encerrando esta pauta com um toque de elegância, apresentamos belas imagens desta quarta-feira, 17, onde o sol ressurgiu em Brusque, após vários dias consecutivos de tempo instável.

Assim, o céu pintado da cor azul foi o grande destaque, como então mostram as imagens a seguir de forma vívida e objetiva.

