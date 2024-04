Os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, foram surpreendidos neste domingo, 28, já no início da manhã, com o eco dos trovões e algumas pancadas de chuva pontuais.

Estas instabilidades, surgindo logo cedo, contrariaram as previsões, que indicavam uma condição instável apenas para o decorrer do dia, com a chegada de uma frente fria então prevista para o turno vespertino.

Entretanto, o sistema climático se adiantou à expectativa inicial, resultando em precipitações intermitentes que vêm afetando tanto o município de Brusque, quanto as áreas adjacentes.

Volumes deste domingo

No que diz respeito aos volumes pluviométricos registrados neste domingo por todo o Vale do Itajaí-Mirim, os dados direcionam valores não indicando um cenário propenso a causar transtornos.

Os números parciais do dia, monitorados até as por volta 15h30, mostravam pois, uma variação de chuva entre 9 e 25 mm, distribuída de forma gradual desde o amanhecer até o meio da tarde.

A tabela a seguir apresenta, de maneira clara e minuciosa, os volumes de precipitação então registrados nos locais listados no anexo.

Conforme os dados mais recentes, a localidade de Ourinho, em Botuverá, destaca-se com um acumulado de 25,9mm.

Domingo deve terminar instável

Segundo as informações compartilhadas pelo meteorologista Piter Scheuer à nossa coluna, este domingo está previsto para encerrar com a persistência de uma condição climática instável, tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí.

Embora haja previsão de alguns intervalos de melhoria entre o restante desta tarde e o início e o período noturno, as atividades ao ar livre que demandam tempo seco contínuo devem ser planejadas com cautela, pois o risco de chuva permanece iminente até o fim da noite.

Fotos deste domingo

Encerramos esta matéria apresentando algumas imagens que então ilustram a condição climática observada em Brusque neste domingo.

Cada clique reflete a instabilidade e umidade presentes no município. Confira os cenários expostos abaixo.

