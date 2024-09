A vitória sobre o Amazonas e os resultados da última rodada da Série B indicaram um cenário bem claro para que o Brusque escape do rebaixamento: 50% de aproveitamento aqui pra frente, ou seja, cinco vitórias em dez jogos, sendo que o time retornará para o Augusto Bauer e terá justamente cinco jogos em casa ainda neste ano. Segundo os matemáticos, o risco de queda que chegou a beirar os 80% caiu para pouco mais de 50%. Ainda é bem considerável, uma montanha pra escalar.

O jogo da última segunda em Itajaí mostrou claramente que o time que o Brusque tem que botar em campo hoje a noite contra o Ceará tem que ser o mesmo do jogo anterior. Confirmou-se a teoria que as mudanças feitas no jogo contra o Novorizontino foram um erro, e que Gonzalez, por exemplo, não pode sair do time de jeito nenhum.

Na partida de logo mais, o Ceará é favorito. Logo, é necessário correr algum risco ao invés de se fechar lá atrás de um empate ou de uma bola no ataque. Vários confrontos diretos vão acontecer logo, e aí vão ter que ir pra cima.

Hoje, o time do Brusque ganhou mais consistência no meio-campo, com Paulinho jogando ao lado de Rodolfo e González mostrando que tem recursos na armação, junto de um Diego Mathias na sua melhor fase. Ainda tenho algumas dúvidas sobre a formação do ataque. Ainda penso que Ocampo pode ser mais eficiente que Dentinho. Virou opção de segundo tempo, e ainda forçou uma expulsão do zagueiro do Amazonas.

O Ceará é um time que vai querer arrancar nessa reta final, tem um desempenho muito bom em casa, e precisa melhorar fora se quiser subir. É um bom time, treinado por um excelente treinador. Queria ver muito ver o Brusque ofensivo de segunda-feira pra ver como se comporta contra um time forte fora de casa.

Mudou

O jogo do Brusque contra o Avaí, marcado para quinta-feira, 3, passou para sexta-feira, 4, na Ressacada. Nesse ano, os times se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias do quadricolor e dois empates.

Estádio

Agora está tudo encaminhado para que o Brusque finalmente jogue no Augusto Bauer no dia 12. A Polícia Militar fez a vistoria final e apresentou algumas ressalvas, que foram consideradas “simples de resolver” pela diretoria.

Vôlei

Quinta-feira é dia de final do campeonato catarinense de voleibol feminino na Arena Brusque. O time do Abel Moda Vôlei venceu o Pinhalense fora de casa com relativa tranquilidade, e se repetir a dose em casa, levanta o troféu de campeão. Boa oportunidade para encher a casa e dar uma boa força para o time, que logo estreará na Superliga.

