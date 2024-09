O Papo de Bar juntamente com a UNYVALLEE, a FURBI, a UNEFEBRI e a UFXK, a

pedido dos seus quase 11 leitores e com a ajuda financeira da Herbert & Richards

Associados e da Congressos Para Vereador em Fortaleza na Faixa Bussiness &

Picareteichons, resolveu traçar um perfil de como seria o candidato a vereador ideal para legislar pela nossa cidade a partir de 2025. Foram entrevistadas duas mil seiscentas e trinta e sete pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro, sendo 34% homens, 44% mulheres e 22% a conferir. Todas as pessoas receberam um questionário elaborado pela equipe de universitários do Show do Milhão e a partir daí, juntamente com a ajuda do Departamento de Psicologia do Papo de Bar, chegamos ao perfil ideal do candidato a vereador de Brusque, o qual disponibilizamos agora sem nenhum ônus para o contribuinte.

Perfil do candidato a vereador ideal

Estado Civil: casado, pai de dois ou mais filhos, se tiver um casal, melhor

Religião: católico praticante e a esposa evangélica fervorosa

Profissão: empresário do ramo têxtil bem sucedido que começou lá de baixo

Grau de instrução: quarta série forte, ginásio no Honório Miranda, curso técnico do

SENAI, cursou a faculdade depois de velho e já com os filhos criados

Atividades sociais: conselheiro da APAE, vice-presidente da ACAPRA, sócio do

Clube dos Amantes do Coleiro, diretor de eventos do CTG Laço do Bom Vaqueiro,

diretor esportivo do Clube Esportivo Guarani, síndico do prédio onde mora em Brusque,

membro do conselho fiscal do prédio que mora na praia, orientador do grupo de Casais,

cozinheiro do EMAÚS, organizador da Cavalgada de Santa Paulina e

festeiro da Azambuja há mais de 20 anos seguidos

Comida preferida: a que a sua esposa faz todos os dias ou a da sua mãe aos domingos

Esporte preferido: canastra ou bocha de casais (beach tênis apareceu em terceiro)

Time de futebol: não tem time do coração, gosta de assistir o Flamengo quando está

ganhando e às vezes gosta de ver o Corinthians também

Político que admira: no Brasil Ulysses Guimarães e no mundo Nelson Mandella

Um homem que admira: Jesus Cristo

Uma mulher: sua mãe (esposa ficou em segundo, quase encostado)

Gosto Musical: escuta de tudo, desde o CD da turma do Canto Alemão até Anitta

Um filme: Ghost – para assistir de mãos dadas com a mulher tomando um bom vinho

Um livro: A Bíblia

Bebida preferida: batidinha de coco bem fraquinha (só uma antes do almoço de

domingo)

Viagem Inesquecível: até Aparecida com seu grupo de casais

Praia ou sítio: no frio sítio, no calor praia

Hobby: trocar a resistência do chuveiro, arrumar pia entupida, limpar caixa de gordura,

trocar lâmpadas, consertar vazamentos, passar cal no muro

Lava louça depois do almoço?: sim

Um lugar onde moraria se não fosse em Brusque: Perequê, agora Balneário Perequê

Um sonho: ver a barragem de Botuverá construída, com as duas Beira-Rio chegando

até Botuverá

Uma tristeza: ver a praça Barão de Schnéeburg sem ter uma choperia

Principais projetos que o vereador deve abraçar

– diminuir o número de vereadores de 15 para 10

– diminuir o salário dos vereadores pela metade

– limitar a quantidade de moções de homenagem de vereadores à pessoas para somente

1 (uma) por ano por vereador

– propor a criação de uma lei que reduza os cargos comissionados da prefeitura em pelo

menos 50%

– propor uma lei que aumente IPTU para quem não tem calçada construída em seu

terreno nos principais bairros da cidade

– criação do Dia do Pão com Bolinho, sendo feriado inclusive nesse dia

Uma frase: “O vereador é um funcionário público a serviço do seu cliente que é o

povo!”

Dica de beleza do Papo de Bar

Ande sempre com um amigo mais feio que você. Vale para meninos e meninas. É tiro e

queda!

Padaria Freud Explica

A padaria é um dos lugares onde você vê e comprova o estado financeiro, físico e

emocional em que a pessoa se encontra. E isso é mais certo que o Atlético Goianiense cair para segunda divisão esse ano! Siga o meu raciocínio, pra ver se não é a mais pura

verdade.

Estado Financeiro

Se a pessoa está bem financeiramente, ela chega na padaria e já vai apontando: “Me vê um desse, dois desse, dez daquele lá, mais um daquele outro ali, ah o Jorge, meu marido, gosta muito desse outro ali, me vê três”. Agora se a coisa tá feia, tempo de vacas magras, é bem assim: “Cinco reais dá quantos pãezinhos? É pouco, não dá! Então me dá meio pão caseiro”.

Estado Físico

Se a pessoa está bem fisicamente, corpo são e em dia: “Me dá dois pães integrais e um pedaço daquele queijo branco, sim, aquele ali que é de baixa caloria!”. Se

a pessoa está meio relaxada com o físico, vive o dia inteiro de calça de elástico e pantufa: “Dois pastel de carne, sim, com bastante catupiry, tem maionese? Só isso de sachê, vê mais uns quinze aí pra mim! E dois potes de nata e duas corujas daquelas grandes! Não, não, vou comer aqui mesmo!”.

Emocional

Se a pessoa está bem emocionalmente: “Bom dia, tudo bem querida? Ai que lindo esse

bolo de cenoura com chocolate, quem fez? Ai, vou levar um pedaço pra experimentar,

parece que tá tão gostoso, né! E esse pãozinho, ai que coisa mais linda, eu adoro assim moreninho, vocês capricham cada vez mais hein, me dá cinco desse!” Agora se a pessoa não está bem emocionalmente: “Me dá um pão caseiro, uma linguiça Blumenau e um litrão de Choco-leite. O que? Bala de troco? Vão se f…. , por isso que tão tudo rico, esses padeiro!” É ou não é assim?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai para os aniversariantes Marcelo Caetano (Badelo), Arthur Otto Niebuhr (Queco), Newton Patrício Crespi (Cisso) e Renato Bianchini Jr (Gaúcho). Bom final de semana a todos e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Não pense no que falta. Agradeça pelo que tem. E mentalize o que deseja.”