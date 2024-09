Em média, mulheres ganham 28% a menos que os homens em Santa Catarina

Discriminação vergonhosa 1

O governo federal divulgou ontem um relatório mostrando uma realidade que envergonha SC: as mulheres, aqui, ganham 28,2% a menos que os homens. A remuneração média deles é de R$ 4.149,13, enquanto a delas é de R$ 2.976,49, diz o 2º Relatório de Transparência Salarial, documento elaborado pelos ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres com o recorte de gênero, a partir dos dados extraídos de informações enviadas pelas empresas com 100 ou mais funcionários, exigência da lei federal 14.611/2023. A Lei de Igualdade Salarial determina a equiparação de salários entre mulheres e homens em situações nas quais ambos desempenham funções equivalentes, ou seja, quando realizam o mesmo trabalho, com igual produtividade e eficiência.

Discriminação vergonhosa 2

Em SC a diferença de remuneração entre mulheres e homens varia de acordo com o grande grupo ocupacional. Em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, a diferença é de 39,7%. No total, 2.714 empresas catarinenses responderam ao questionário. Juntas, elas somam 924,4 mil pessoas empregadas. O 2º Relatório, em março, indicou que, em média, as mulheres recebiam 29,4% a menos no Estado. No primeiro ciclo, 2.692 empresas catarinenses enviaram informações referentes a 915,1 mil empregados.

Bolada milionária 1

Em resposta a consulta formulada pela Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), o Tribunal de Contas do Estado decidiu que a contratação de escritórios de advocacia para representar municípios em ações milionárias contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), buscando a condenação ao pagamento de royalties pela exploração e produção de petróleo, não apresenta singularidade que justifique a inexigibilidade de licitação. “Essa situação representa uma tentativa de privatizar a advocacia pública, pelo menos a parte rentável dessa advocacia, a partir da falta de estruturação das procuradorias; o interesse público, nesse caso, fica em último plano”, afirmou o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior.

Bolada milionária 2

Já o vice-presidente, conselheiro José Nei Ascari, destacou a necessidade de se buscar formas de fortalecer a assessoria jurídica das associações dos municípios e da própria Fecam, para que possam auxiliar os municípios menores nas demandas judiciais. Caso a resposta da consulta fosse no sentido de permitir as contratações sem licitação, estima-se que os honorários advocatícios alcançariam a cifra de R$ 500 milhões, recursos dos municípios que poderiam ser direcionados para outros fins.

Câmeras corporais 1

O Ministério Público do Estado não se dá por convencido com a suspensão, pelo governador Jorginho Mello, do programa de câmeras corporais individuais da Polícia Militar, que foi pioneiro no Brasil. Está “avaliando” e ainda não tem um posicionamento oficial. Um estudo publicado no fim de 2021 apontou a redução de 61,2% no uso da força (como contatos físicos e uso de algemas) pelos agentes, com melhoria também na eficiência dos registros e encaminhamento dos casos.

Câmeras corporais 2

Na contramão, nesta semana o Ministério da Justiça e Segurança Pública encerrou um chamamento que prevê repasse de verbas e compra de equipamentos para os governoslocais – 15 Estados aderiram. SC não. A pasta recomenda o uso das câmeras pelos agentes.

Made in Brazil

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em parceria com a Fiesc e apoio institucional da Apex-Brasil e do Consulado dos Estados Unidos, inaugura seu novo escritório em Florianópolis na próxima segunda-feira, 30. O interesse é das duas partes: a corrente de comércio de SC com os Estados Unidos ultrapassou US$ 3,8 bilhões de trocas comerciais só neste ano.

100% alemão

Pomerode quer faz jus, de verdade, à imagem de cidade “mais alemã” do Brasil. E isso passa também pela sua gastronomia. O chef Heiko Grabolle, do restaurante Biergarten Pomerânia, aberto em 2022 e instalado num casarão histórico no centro da cidade, recriou o clássico “apfelstrudel”. Detalhe: recheado exclusivamente de maçãs, sem nozes, frutas secas ou outros acompanhamentos. Era assim desde sua criação, há pelo menos três séculos, no Império Austro-húngaro.

Infiltração

Nas investigações em SC, cada vez mais intensas, sobre a presença das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), um dos enfoques está sendo dado em alguns dos principais municípios do Estado e nas licitações que promovem. Há indícios de que ambas estão se infiltrando na captura de contratos milionários para lavar dinheiro.