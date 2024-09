O Brusque perdeu três jogadores por lesão para a partida contra o Vila Nova, que começa às 17h deste sábado, 14, contra o Vila Nova: Serrato, Jhemerson e Luiz Henrique. Eles se juntam a Pollero, Cristovam, Maurício, Alex Ruan, Ronei e Neto no departamento médico.

Serrato sofreu um traumatismo cranioencefálico após um choque de cabeça durante uma de suas partidas recentes. Nos dias seguintes, se queixava de uma tontura, apesar de os exames preliminares não terem diagnosticado lesões.

Após a partida contra o Santos, no último sábado, 7, as tonturas se intensificaram. Após consulta a um neurologista, foi recomendada uma semana de descanso começando nesta quarta-feira, 11, com uso de medicação.

O meio-campista Jhemerson não treina desde quinta-feira, 12, com desconforto na coxa. O lateral-esquerdo Luiz Henrique, que vem tendo sua passagem pelo Brusque dificultada por lesões musculares, não treina desde segunda-feira, 9. devido a um estiramento, também na coxa.

Continuam no departamento médico do Brusque:

Ronei: o lateral-direito sofreu uma torção no pé durante o treino de quarta-feira, 11.

Cristovam: lesão muscular na parte posterior da coxa

Maurício: ruptura do tendão de Aquiles

Alex Ruan: lesão nos ligamentos do tornozelo

Marcelo: em transição com trabalhos no gramado após lesão muscular

Neto: tendinite no tendão de Aquiles

Pollero: estiramento na parte posterior da coxa

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: