Motociclista perde o braço após acidente com caminhão de Brusque em Navegantes

Um motociclista perdeu um braço após se envolver em um acidente com um caminhão com placas de Brusque na rodovia SC-414, em Navegantes, na noite desta sexta-feira, 13.

O acidente aconteceu por volta de 22h15 na altura do bairro Escalvados. O motociclista ferido tinha 62 anos e pilotava uma Honda NXR150. Já o caminhão com placas de Brusque, um Scania R124, era dirigido por um homem de 28 anos, que não se feriu.

De acordo com relatos e pela dinâmica do acidente, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) constatou que o motorista do caminhão realizava uma conversão à esquerda para acessar a rodovia, mas não se atentou à aproximação da moto e acabou cortando a frente.

O condutor do caminhão afirmou ter avistado a aproximação da motocicleta, porém, acreditou que haveria tempo hábil para sua manobra e também confiava que o motociclista iria reduzir a velocidade pela presença do caminhão.

O motociclista foi conduzido até o Hospital Marieta, em Itajaí, pelo Samu. O condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para ingestão de álcool.

O motorista do caminhão foi autuado por dirigir sem atenção e outros enquadramentos por problemas de equipamento. A moto foi removida ao pátio licitado por não haver responsável no local para a guarda do veículo.

