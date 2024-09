A Praça Barão de Schneeburg, no coração de Brusque, foi transformada em um verdadeiro ponto de encontro durante o Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Mesmo sob o céu cinzento, o clima de alegria não foi ofuscado, e o Centro da cidade logo se encheu de pessoas de todas as idades, prontas para desfrutar de um dia de lazer e serviços.

O evento, cuidadosamente planejado pela CDL, ofereceu então uma ampla gama de atividades e entretenimento que cativaram os presentes.

A atmosfera vibrante era palpável, com famílias inteiras aproveitando o sábado, 14, para se divertir e, ao mesmo tempo, acessar serviços importantes.

O Sábado Fácil na praça

Outro destaque foi a participação do Sesc, que trouxe uma variedade de atividades para animar o Sábado Fácil.

Desde massagens relaxantes até intervenções coloridas com tinturas de cabelo, havia algo para todos os gostos.

As crianças, claro, também tiveram sua vez, com brincadeiras comandadas por palhaços que espalharam sorrisos pela praça.

Apesar do tempo fechado, o evento foi um sucesso, mostrando que o Sábado Fácil não apenas transforma a praça, mas também o humor e o dia dos brusquenses.

As lojas se mantêm com as portas abertas até 17h, assim como as atividades e intervenções culturais se estendendo até esse horário, garantindo diversão para toda a família ao longo do dia.

Sábado Fácil em fotos

Encerrando esta pauta com chave de ouro, apresentamos agora como foi o Sábado Fácil na praça através de uma galeria de fotos excepcional.

As imagens capturam a movimentação de crianças, famílias inteiras e pessoas de todas as idades, mostrando o equilíbrio entre entretenimento, serviços e lazer.

Acompanhe as fotos e veja de forma objetiva como foi esse dia especial.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

