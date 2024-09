Evento celebra 60 anos do Hospital Dom Joaquim e homenageia “amigos do hospital”

Uma cerimônia realizada na manhã deste sábado, 14, celebrou os 60 anos do Hospital e Maternidade Dom Joaquim. Autoridades marcaram presença no evento. O ato foi marcado por homenagens às pessoas que contribuíram e têm contribuído com o hospital nos últimos anos.

Houve homenagem à diretoria e funcionários do hospital, corte do bolo e entregas de comendas. O presidente do Hospital Dom Joaquim, Valdir Bernado Prim, abriu os discursos e contou a história do hospital.

Raul Civinski, administrador do hospital, destacou os 60 anos de existência, valorizando a necessidade de olhar para o passado e lembrar daqueles que começaram com a iniciativa de contribuir com a saúde local. Além disso, o administrador mencionou o desenvolvimento com o passar dos anos.

“Nos últimos anos, tivemos uma evolução muito grande, mas temos sempre que lembrar que, lá atrás, alguém começou essa tentativa de ajudar a saúde da população”, valorizou. “São 60 anos e crescendo. Temos projetos para seis meses, um ano, três anos… sempre com pé no chão para evitar ‘passos maiores que nossas pernas’, assim manter a estabilidade e ajudar a população”.

Estiveram presentes no ato o secretário de estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva; o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL); a secretária de Saúde, Thayse Rosa; o presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos); o prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), e outras autoridades.

O secretário Diogo Demarchi Silva, que representou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no evento, falou sobre investimentos na saúde pública e disse que é “uma obrigação e não favor” entregar saúde de qualidade às pessoas.

“Estamos avançando e vamos avançar muito mais com apoio de todos e de peças importantes, como o Hospital e Maternidade Dom Joaquim. Desejo que os 60 se tornem ‘60, mais 60, mais 60’, que continuem salvando vidas e que vidas continuem nascendo aqui, sempre com a qualidade que desempenham no dia a dia”, disse.

Homenagens

A diretoria do hospital, junto com os representantes do empresariado Marlon Sassi e Edson Rubem Müller, entregou o certificado “Amigo do Hospital e Maternidade Dom Joaquim” a oito pessoas pelas recentes contribuições. Outros que não estiveram presentes no ato ainda receberão as homenagens. Conheça os homenageados:

Ari Vequi, ex-prefeito de Brusque; Humberto Fornari, ex-secretário de Saúde; Eduardi Pedri, assessor do deputado federal Gilson Marques (Novo-SC); Jean Dalmolin, presidente da Câmara; Thayse Rosa, secretária de Saúde; Deco Batisti, vice-prefeito de Brusque; Diogo Demarchi Silva, secretário de estado da Saúde; e Valdir Bernado Prim, presidente do hospital.

História

O Ambulatório Dom Joaquim surgiu em 1964, sob a presidência do padre Wandelino Waterkemper, na época vigário cooperador da Capela de Dom Joaquim. Na época, o foco era nos partos, realizados pelas freiras da Divina Providência.

Após um ano funcionando na casa das irmãs, foi inaugurada a estrutura no terreno que o hospital está até hoje, já com o nome Hospital e Maternidade Dom Joaquim.

Até 2006, quando o hospital passou por uma crise financeira, superada com apoio da paróquia e da comunidade, o atendimento era quase que exclusivo para partos e pequenos procedimentos cirúrgicos. Desde então, passou a atuar como hospital geral e o atendimento cirúrgico se consolidou.

O hospital é filantrópico, atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também convênios, além de pacientes particulares.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: