Sebrae e ApexBrasil promovem Seminário de Cultura Exportadora em Blumenau

Os empreendedores terão a chance de aprofundar discussões sobre Cultura Exportadora, tema do seminário que será promovido pelo Sebrae e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), na próxima segunda-feira, 16, em Blumenau. Na ocasião, serão apresentadas as oportunidades do comércio exterior.



Neste evento, serão compartilhadas experiências sobre negócios internacionais, além de oportunidades e ferramentas para impulsionar as exportações. Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, a parceria com a Apex vem ampliando a possibilidade de exportação para os pequenos negócios. “Estamos atuando para ampliar a participação dos empreendedores no mercado exterior.

A economia está no rumo certo, diante disso, precisamos atuar para que os donos das micro e pequenas empresas estejam mais presentes no comércio internacional. A parceria com a Apex é estratégica neste processo. Vamos trabalhar juntos para promover a internacionalização das nossas MPE”, afirma.

Em 2023, os pequenos negócios movimentaram R$ 3 bilhões de dólares em exportações. Hoje, quase 60% das exportações das MPEs são para as Américas. Ano passado, 43,6% dos atendimentos feitos pela Apex foram para os empreendedores de pequenos negócios e, em 2024, o percentual deve ser maior do que 50%.

O evento vai acontecer noCentro Empresarial de Blumenau (CEB), localizado na rua Antônio Treis, 607, bairro Vorstadt.

Se inscreva gratuitamente neste link.

Programação:

09h00 – 09h30: Credenciamento / Coffee Break

09h30 – 10h00: Sessão solene: Diálogos Exporta Mais Brasil

Participação: Presidente da ApexBrasil – Jorge Viana

Presidente do Sebrae Nacional – Décio Lima

10h00 – 10h30: Workshop para Empresas

Oportunidades e ferramentas da ApexBrasil para impulsionar a exportação (Recorte regional)

Programa de Internacionalização para os Pequenos Negócios – Sebrae

10h30 – 11h00: Mesa Redonda de Cases de Sucesso de Micro e Pequenas Empresas nas Exportações

Moderador: FURB

11h30 – 12h00: Plataforma Brasil Exportação

12h00: Encerramento

