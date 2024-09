Criminosos que roubaram e extorquiram mulher e filho em Blumenau são presos

Na noite dessa sexta-feira, 13, a Polícia Militar prendeu dois homens e uma mulher envolvidos em um roubo seguido de extorsão que ocorreu na quinta-feira, 12, em Blumenau.



Segundo a Polícia Militar, os criminosos foram detidos numa residência no bairro Progresso. No local estavam os dois homens, de 19 e 26 anos, e uma mulher, de 33 anos. Ela foi a destinatária do dinheiro extorquido. Os autores do roubo forçaram a vítima a realizar um Pix.

Ainda de acordo com a PM, o homem mais velho possui 32 registros policiais e usava tornozeleira eletrônica. O veículo da vítima, que também havia sido roubado, foi recuperado, além de outros pertences pessoais.

A arma utilizada no crime também foi encontrada na residência onde os criminosos estavam.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos e encaminhados à Central de Plantão Policial, juntamente com o veículo recuperado e a arma apreendida.

Crime

Uma mulher de 37 anos e o seu filho viveram horas de muito medo e tensão durante a quinta-feira, 12. Um homem armado invadiu o carro onde eles estavam, em Blumenau, e obrigou a motorista a dirigir até Gaspar. Eles levaram o veículo, dinheiro e celular, além de ter realizado pagamentos via Pix com a conta dela.

A mulher relatou à PM que estava dentro do carro, estacionado próximo a um centro clínico no bairro Garcia, quando um homem entrou no automóvel e, armado, exigiu que ela o levasse até a rua Araranguá.

Lá, um comparsa também entrou no veículo. Ambos exigiram que ela seguisse dirigindo até Gaspar.

Eles transitaram por diversas ruas de Gaspar, até que pararam próximo a um arrozal, no bairro Gaspar Alto. Lá, os criminosos deixaram a mulher e o filho e fugiram com o veículo, um Voyage.

Durante a ação, que durou aproximadamente duas horas, um dos homens efetuou pagamentos via Pix. Eles ainda levaram R$ 750 em espécie, um cartão de banco e um celular.

