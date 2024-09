SC terá maior programa de castrações de animais da história

O Governador Jorginho Mello aprovou o programa Pet Levado a Sério, que tem a intenção de ter mais de 80 mil castrações, apresentado pelo deputado Marcius Machado (PL) ao secretário de Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta, e à diretora de Bem-Estar Animal de SC, Fabrícia Costa, na tarde de quarta-feira, 11.

Investimento para as castrações

O programa deverá ser lançado após o período eleitoral e tem a intenção de castrar mais de 80 mil animais em 95% do território catarinense. Serão investidos pelo Governo do Estado R$ 17 milhões, distribuídos aos municípios catarinenses com até 100 mil habitantes.

Segundo a diretora da Dibea, Fabrícia Costa, o Pet Levado a Sério está passando agora pelas adequações burocráticas e será lançado nos próximos meses. As prefeituras dos municípios de até 100 mil habitantes deverão se inscrever no edital que será lançado pela Secretaria do Meio Ambiente, apresentar projeto e em seguida, se aprovado, receberão o recurso.

Além das castrações, os recursos servirão para educação sobre guarda responsável. Os municípios também serão capacitados para planejar as castrações.

O deputado Marcius Machado, presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Alesc e primeiro deputado catarinense a destinar recursos de emendas para a castração de animais, comemorou a aprovação do programa. “É um grande programa que o governo Jorginho Mello homologou, serão 85 mil cães e gatos castrados em SC. Ele leva o Estado para outro patamar, onde tiramos animais das ruas, do abandono”, destacou.

