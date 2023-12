Brusque teve apenas 80 dias sem chuva em 2023; veja levantamento

Brusque não registrou chuva em 80 dos 252 dias que passaram até a terça-feira, 28. Em milímetros, a soma dos dias chuvosos chegou ao número de 2.354,86 milímetros (mm), o que representaria uma média de 9,3 mm por dia. Já a temperatura média do ano até aqui é de 21,52ºC.

De acordo com os dados retirados do Weather Underground, serviço comercial de meteorologia que fornece informações meteorológicas em tempo real pela internet, é válido afirmar que a chuva esteve presente no município por mais de 68,26% do calendário de 2023.

O mês com o maior acúmulo de chuva foi outubro, com 523,68 mm, já maio foi o mês mais fraco no quesito pluviométrico, registrando um total de 58,68 mm.

Confira tabela com os dados de 2023 (até dia 28 de novembro):

Comparação com 2022

Para efeito de comparação, trouxemos os dados de 2022. Se analisados, é possível perceber que houve um aumento no valor da soma total das chuvas (de 2.313,46 de 2022 foi para 2.354,86 mm em 2023.

A temperatura também elevou de 20,98ºC em 2022 para 21,52ºC em 2023. A média de chuva diária também registrou um aumento considerável de 6,3 mm por dia em 2022 para 9,3 mm por dia em 2023. Vale lembrar que diferente de 2022, os dados de 2023 foram coletados apenas até o dia 28 de novembro.

Confira tabela com os dados de 2022:

