Museu Casa de Brusque lança exposição temporária para comemorar os 70 anos da entidade

O Museu Casa de Brusque realizou na noite desta quarta-feira, 6, uma solenidade em comemoração aos 70 anos da entidade. No evento foi lançada a exposição temporária “Sociedade Amigos de Brusque 70 anos”, do Anuário Notícias de Vicente Só – Edição 2023.

Na ocasião também foi lançado um selo postal comemorativo dos 70 anos da SAB, um novo cartão postal e diversas homenagens com outorga de diplomas de honra ao mérito.

Evento

Além da comunidade e personalidades importantes da área de pesquisa história de Brusque, estiveram presentes na cerimônia a reitora da Unifebe Rosemari Glatz, o Cavaliere della Repubblica Italiana e Conselheiro do Comites PR/SC – Comitê dos Italianos Residentes do Exterior, Márcio Fumagalli, Renzo Gosselli, escritor italiano sobre a imigração italiana, autor do livro “Vencer ou Morrer”, Valmir Zirke, prefeito de Guabirubam Cacá Tavares (Podemos), presidente da Câmara de Brusque entre outros.

“É um prazer prestigiar o evento, ainda mais sabendo que ele celebra um momento tão importante da história de Brusque”, disse Rosemari, que também participa como uma das autoras do anúario de 2023.

A historiadora e colaboradora na Sociedade Amigos de Brusque, Luciana Paza Tomasi, que recebeu diversas homenagens no evento, não escondeu a emoção.

“Momentos assim nos mostram que tudo vale a pena. É um prazer fazer parte da história do museu e das obras já publicadas. Ter os homenageados aqui, e também suas famílias e representantes, diz muito sobre o quanto procuramos preservar a história da nossa cidade”.

No fim da noite também foi apresentado o novo presidente da SAB, Rafael João Scharf. Em suas palavras, comentou a emoção que é presidente da entidade, para qual já realizou trabalhos como secretário e vice-presidente.

“Me lembro quando vim com meu irmão aqui pela primeira vez e fiquei encantado. Desde aquele momento comecei a me dedicar ao Museu cada vez mais. É um prazer presidir a entidade e espero fazer um trabalho a altura”.

Homenagens

Durante a cerimônia foram distribuídas 14 homenagens, todas para pessoas importantes para a história da Sociedade, incluindo para parentes e representantes de personalidades que já faleceram. Confira lista completa de homenageados:

Primeira diretoria:

Ayres Gevaerd

José B. Piazza

Ciro Gevaerd

Armando F. Polli

Antonio Heil

Walmir Diegoli

Ex-presidentes:

Antonio Cervi

José Pedro Backes

Marcelo Baron

João José Leal

Ricardo José Scharf

Ricardo Vianna Hoffmamm

Póstuma:

Horst Schlösser

Roland Imhof

História

O Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como Museu Casa de Brusque, é mantido pela Sociedade Amigos de Brusque. Desde 1953, foi iniciado um intenso trabalho de pesquisa, junto aos órgãos públicos e privados do Estado e do Município para coletar o maior número possível de documentos relativos à história brusquense.

Esse trabalho de pesquisa e de coleta se estende até os dias atuais, sendo este acervo aberto à visitação pública desde 1971. O Museu preserva um importante e diversificado acervo documental, fotográfico, bibliográfico e de objetos da história do Vale do Itajaí-Mirim, em Santa Catarina. O espaço também guarda exemplares diários do jornal O Município.

