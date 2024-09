O Brusque venceu o Amazonas por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 23, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Queiróz marcou o gol da vitória na segunda etapa de uma partida com muitos ataques e finalizações do quadricolor. Com o resultado, a equipe de Marcelo Cabo chega a 29 pontos, dorme no 17º lugar e quebra uma sequência de sete jogos de invencibilidade da Onça-Pintada

Marreco ataca

Os primeiros minutos foram dominados pelo Brusque, que conseguia pressionar a saída de bola do Amazonas e ditar o ritmo do jogo em seu próprio campo de ataque. Nos primeiros 20 minutos, os visitantes mal conseguiam atacar ou contra-atacar.

A primeira finalização foi aos quatro minutos, com um cabeceio de Ianson que Marcão defendeu sem rebote. No minuto seguinte, Paulinho arriscou de muito longe e o goleiro fez a defesa sem problemas. Ainda que conseguisse finalizar, a maioria dos chutes do Brusque eram de fora da área, especialmente com Diego Mathias, Dentinho e Paulinho.

Guilherme Queiróz protagonizou o lance de maior perigo, aos 12 minutos. Após tabela com Dentinho, entrou na área e chutou firme, cruzado. A bola explodiu na trave, perto da junção com o travessão.

Mais equilíbrio

O Amazonas passou a equilibrar o jogo após os 20 minutos, mas sem conquistar nada muito além de escanteios. Na defesa, passou a impor mais dificuldades às combinações brusquenses pelo lado direito. O goleiro Matheus Nogueira praticamente não foi exigido pelo ataque da Onça-Pintada.

Lances duvidosos

O quadricolor ainda teria algo a reclamar aos 40 minutos. González leva uma tesoura de Erick Varão na entrada da área, e o árbitro mandou seguir. A jogada seguiu, Dentinho chutou e a bola passou ao lado. O VAR revisou o lance para um possível cartão vermelho e mandou o árbitro seguir o jogo, com o volante do Amazonas escapando sem cartão.

Aos 46, Ianson tentou o cabeceio após cobrança de escanteio e foi atingido pelo braço de um adversário na disputa. A arbitragem não viu como pênalti. Foi o último lance da primeira etapa.

Só Brusque

O segundo tempo começou com o Brusque martelando em busca do gol, quase sempre com chutes da entrada da área. Contudo, aos três minutos, após ótima troca de passes e cruzamento, Diego Mathias não conseguiu direcionar o cabeceio e a bola passou ao lado, sem perigo para Marcão

Aos nove, Diego Mathias chutou firme da entrada da área e obrigou Marcão a fazer boa defesa na bola rasteira. Dois minutos depois, Dentinho fez o passe para Paulinho, que invadiu a área, perdeu um pouco o ângulo e, marcado por dois, chutou cruzado por cima.

Gol do jogo

A insistência do Brusque foi recompensada aos 19 minutos. Rodolfo Potiguar fez belíssimo lançamento para Mateus Pivô, que dominou invadindo a grande área e fazendo o passe para Guilherme Queiróz. Na tentativa de finalização, o centroavante dividiu com o marcador e a bola morreu no fundo do gol.

O Amazonas respondeu aos 25 minutos, em lance de bola parada. Ezequiel cobrou falta, Erick Varão desviou dentro da área e a bola passou perto do gol de Matheus Nogueira.

Minutos finais

O Amazonas tentou se lançar ao ataque em busca do empate, com mudanças ofensivas e a entrada de Sassá, algoz do Brusque na final da Série C do ano passado e no jogo do primeiro turno. Ainda assim, faltava a finalização em direção ao gol.

Do lado do Brusque, Ocampo teve enorme chance de matar o jogo, aos 39. Paulinho Moccelin bloqueou a saída de bola de Ezequiel e a bola sobrou com o uruguaio. Ele dividiu com a marcação, recebeu o passe de Diego Tavares e, de frente pro gol, chutou colocado, mas pegou mal na bola. Ela saiu à esquerda de Marcão.

Aos 48 minutos, o zagueiro argentino Alvariño ainda foi expulso por falta dura para matar a origem do contra-ataque puxado por Ocampo.

Próximo jogo

O Brusque visita o Ceará em partida que começa às 19h desta sexta-feira, 27, no Castelão. O Amazonas enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira, 27, às 19h, na Arena Condá.

Brusque x Amazonas

Campeonato Brasileiro – Série B

28ª rodada

Segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Diego Mathias (Diego Tavares), Rodolfo Potiguar, Tato González (Ocampo), Paulinho (Madison); Guilherme Queiróz (Osman)e Dentinho (Paulinho Moccelin).

Técnico: Marcelo Cabo

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Alvariño, Miranda, Fabiano (Sidcley); Cauan Barros (Rafael Tavares), Erick Varão, Diego Torres (Igor Bolt); Matheus Serafim, Luan Silva (Sassá) e Ênio (Bruno Lopes).

Técnico: Rafael Lacerda

Gol: Guilherme Queiróz

Cartões amarelos: Osman; Rafael Lacerda, Diego Torres, Cauan Barros, Ezequiel.

Cartão vermelho: Alvariño.

Trio de arbitragem (ES): Dyorgines José Padovani de Andrade, auxiliado por Arthur Pancieri Pires e Pedro Amorim de Freitas

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS), auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE)

