Projeto em tramitação no Congresso quer acabar com trotes universitários

Voa Brasil 1

O programa Voa Brasil completa dois meses nesta semana com venda de pouco mais de 10 mil passagens aéreas para 67 destinos domésticos, o que representa menos de 1% dos 3 milhões de assentos ofertados pelas companhias, conforme o Ministério de Portos e Aeroportos.

Voa Brasil 2

Lançado em 24 de julho, o programa permite a compra de passagens no valor de até R$ 200 por trecho para aposentados do INSS. Podem adquirir a passagem pessoas que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Nos 20 destinos com maior número de passagens, surpreendentemente não há nenhum de SC. A lista dos cinco mais comprados começa por São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador.

Avaliação negativa

Pesquisa do instituto Atlas mostra que todos os ministros “supremos” são avaliados negativamente. Todos, sem exceção. Um fato inédito na honrada história do STF. Os que têm pior avaliação são Gilmar Mendes (59%), Dias Toffoli (55%), Nunes Marques (54%) e Flávio Dino (53%).

Castigo

Decisão da Vara Criminal de Laguna, da semana passada, resultou no aumento da sentença, de 64 para 85 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, para o ex-prefeito de Pescaria Brava, Deyvisonn da Silva de Souza (MDB), alvo da Operação Mensageiro, do Ministério Público e SC, que apurou um escândalo envolvendo lixo.

À direita

Interessante levantamento do portal ND Mais: aponta que SC tem 175 cidades, das 295, sem candidatos de esquerda a prefeito. PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PCB e UP não apresentam candidatos e ficam de fora da cabeça de chapa na disputa por 175 prefeituras.

Velha promessa

O governador Jorginho Mello promete, até o fim de seu mandato, cumprir uma promessa aos florianopolitanos que tem pelo menos 40 anos: a desativação da antiga e feiosa Penitenciária do Estado, construída em 1930 no bairro Agronômica, ao lado da parte central da cidade. O privilegiado espaço poderá se tornar num centro de lazer, tendo junto uma escola técnica e uma biblioteca.

Incômodo

Não está sendo fácil para os cabeças do PL de SC lidar com o filho “04”, candidato a vereador pelo partido em Balneário Camboriú. Os demais concorrentes se calam publicamente – embora internamente se queixem bastante – diante do privilegiado filho do ex-presidente, Renan Bolsonaro, que para bancar sua campanha recebeu R$ 137,5 mil da sigla, enquanto eles ficaram com menos de R$ 10 mil.

60 anos

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) comemorou, sexta-feira, 20, os 60 anos de implantação do ensino superior em Itajaí e os 35 anos do reconhecimento da instituição como universidade. Ao longo desse tempo diplomou mais de 200 mil pessoas. Atualmente compreende um universo com cerca de 25 mil alunos e mais de dois mil colaboradores distribuídos em sete campi ao longo do litoral Centro-Norte catarinense.

Escatologia

A catarinense Ana Otani, influenciadora, escritora de contos eróticos e modelo de conteúdos adultos, que há poucos dias promoveu em São Paulo um inusitado concurso para escolha da vagina mais bonita do Brasil, está anunciando outro tão escatológico quanto. É o Miss Biscoito, para a escolha do ânus feminino mais formoso do Brasil.

Vai tarde 1

Está tramitando no Congresso Nacional oportuno projeto que acaba com os infames trotes aplicados em estudantes que são aprovados nos vestibulares de universidades. SC, como sempre, está adiante no assunto. Desde 28 de dezembro de 2010 tem em vigor a lei estadual 15.431. Seu artigo 1º diz: “Fica proibida a realização de trotes, por parte do corpo discente de estabelecimentos educacionais públicos estaduais e privados instituídos no Estado de Santa Catarina, na recepção a novos alunos.

Vai tarde 2

Considera como trote condutas que ofendam a integridade física, moral e psicológica dos novos estudantes; importem constrangimento aos novos alunos do estabelecimento de ensino; exponham, de forma vexatória, os novos integrantes do corpo discente do estabelecimento de ensino; e impliquem pedido de doação de bens ou dinheiro pelos novos alunos. Na época da sanção da lei as multas eram de R$ 1 mil a R$ 20 mil, além da suspensão das atividades letivas do aluno infrator pelo prazo de seis meses a um ano.