Dia D Ecoponto já arrecadou mais de 15 toneladas de lixo eletrônico desde 2015 em Brusque

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) promoveu nesta terça-feira, 24 mais uma edição do Dia D Ecoponto, com o objetivo de fazer o descarte correto de pilhas, lâmpadas, baterias, materiais eletrônicos, pneus e esponjas secas. Desde 2015, a ação já recolheu mais de 15 toneladas de lixo eletrônico e mais de três toneladas em pilhas e baterias.

Coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental da Acibr, Valter Floriani relata que a iniciativa surgiu da necessidade trazida pelas empresas à associação, já que não havia um local de descarte desse tipo de material no município.

Ao longo desse período, ele acredita que, além de atender à necessidade de associados, a ação causou um impacto positivo na comunidade em geral. “Cremos que a gente impactou uma boa parte da sociedade, que ficou mais consciente na disposição final de seus resíduos”.

Ele ainda ressalta que as ações vão além dos pontos de coleta. Alunos do Sesc estão sempre presentes auxiliando na separação dos materiais, por exemplo. “O Dia D Ecoponto também gerou um despertar do órgão ambiental em nossa cidade, que tem abraçado este trabalho do Núcleo de Gestão Ambiental há anos”. A ação também tem apoio da Fundação do Meio Ambiente (Fundema).

Gestão pública

Atualmente, a prefeitura realiza uma ação para recolhimento de lâmpadas em escolas, em parceria com o distrito de Karlsruhe na Alemanha. A Secretaria de Obras também faz eventualmente recolhimento de volumosos, como guarda-roupas e sofás.

De acordo com a Fundema, a Prefeitura de Brusque aprovou recentemente o Plano de Gestão Integrada de Registros Sólidos e uma comissão para garantir as ações previstas na política nacional de resíduos sólidos nos próximos cinco anos. Além disso, também assinou termo de cooperação com o Instituto do Meio Ambiente (IMA) para participar do programa Penso, Logo Destino (PLD), que deve ser colocado em prática no ano que vem, sem custos, e visa fomentar e auxiliar a consolidação de pontos de logística reversa de alguns resíduos.

Segundo o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger, serão realizadas ações para recolhimento de materiais que têm que ter um destino diferenciado, como lâmpadas, lixo eletrônico e pneus. Empresas, periodicamente, irão coletar os materiais para dar o destino correto.

Dia D Ecoponto

