Brusque vence último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Catarinense

Neste sábado, 13, o Brusque foi até Joinville para enfrentar o Nação pelo segundo e último jogo-treino da pré-temporada e venceu por 3 a 2. Este foi o último teste antes da estreia do Quadricolor, atual vice-campeão, no Campeonato Catarinense.

O técnico Luizinho Lopes realizou algumas mudanças em relação ao primeiro jogo treino que aconteceu no sábado passado. A primeira equipe iniciou com Matheus Nogueira; Ronei, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo, Madison e Jhemerson; Dentinho, Diego Tavares e Olávio.

No segundo tempo, apenas o volante Rodolfo permaneceu na equipe. O Brusque atuou com Georgemy; Cristovam (PV), Ianson, Salustiano, Iran e Luiz Henrique (Guto); Rodolfo e Marcos Serrato; Maycon Douglas, Paulinho Moccelin e Guilherme Queiróz.

Aos 23 minutos, Olávio desperdiçou uma cobrança de pênalti, batendo para fora. O primeiro gol do Quadricolor saiu aos 40 minutos. Após enfiada de bola de Dentinho, Diego Tavares tirou do goleiro e finalizou para abrir o placar. Três minutos depois, o Nação, que também joga a elite do Catarinense em 2024, empatou com Robinho.

No segundo tempo, aos 15 minutos, após tabela pela direita e assistência do Guilherme Queiróz, Marcos Serrato só teve o trabalho de finalizar para o fundo das redes. No minuto seguinte, Guilherme Queiróz acertou um chute rasteiro da entrada da área, sem chances para o goleiro e marcou o terceiro do Quadricolor. Já aos 26 minutos, após cobrança de escanteio o Nação descontou, com Fales.

A partir de agora, o Quadricolor foca na estreia do Campeonato Catarinense contra o Barra no próximo domingo, 21, às 18h, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

